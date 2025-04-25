（竹市）藍白宴請選民反罷免 林志潔控賄選

國民黨在新竹市租遊覽車宴請選民，號召罷免投不同意票，陽明交大法律學者林志潔質疑這不是賄選什麼是賄選？（記者洪美秀攝）

2025/04/25 05:30

朱立倫、高虹安、鄭正鈐合體 竹市黨部︰自強活動自費參加

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署收件持續到四月底，國民黨與高虹安為反制罷免，前天在竹市席開卅桌，召開反惡罷戰獨裁餐會，高虹安、鄭正鈐及國民黨主席朱立倫合體逐桌向選民請託，號召選民罷免投票投不同意。新竹市雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔質疑，藍白合體的餐會是向有投票權的選民宣講，這不是賄選什麼是賄選？

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林控藍亂告發 轉移抄名冊焦點

林志潔說，她到高雄演講，高雄的粉絲提供場地，招待她和無投票權的高雄台派朋友們聚會，隨身攜帶新竹連署書，卻被國民黨說是用咖啡點心引誘大家來拿連署書叫賄選，甚至向新竹地檢署告發，此舉不僅浪費司法資源，也為轉移國民黨亂抄名冊、偽造連署的焦點。

宴請選民 要求罷免投不同意票

而藍白租遊覽車，在竹市豪華餐廳，與有投票權的市民吃飯，要求市民在罷免時要投不同意票！這不是賄選什麼是賄選？國民黨是不是應該自己告發自己一下？

林志潔說，國民黨完全沒有法治觀念，也沒有道德的下限，每天指責別人貪污，但竟然由黨主席朱立倫帶頭去挺一審被判貪污有罪的嫌疑犯高虹安，此主張絲毫沒有正當性，也讓人狐疑國民黨難道在新竹沒人才了嗎？還是鄭正鈐和高虹安雙雙被罷免後，打算交換選，被罷免的市長去補選立委，被罷免的立委去競選市長？藍白各種離譜操作，真是奇觀。

國民黨新竹市黨部回應，當天是北區黨部辦自強活動，屬自由報名，參加黨員與眷屬都是自費參加，每人繳一千三百元，且都開收據，哪來的請客吃飯？哪來的交換選舉？呼籲林志潔指控前要查證，不要以為亂槍打鳥就能轉移自身爭議焦點。

林︰餐會背板寫反罷免戰獨裁

林志潔強調，餐會背板寫著反罷免戰獨裁的大字，看不出與自強活動有關；但她有將國民黨的回應放在貼文中做說明，希望國民黨不要再轉移抄名冊及疑偽造連署的焦點。

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