（台中）被評1星 罷免連署站店家批惡意

美軍豆乳冰店家設罷免藍委連署站。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/25 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入二階連署倒數階段，罷免藍委連署站之一的默契咖啡與美軍豆乳冰，近日被人在Google（谷歌）上，無內容的評價一星，業者懷疑這是惡意評價，意圖影響店家聲譽，感覺對方應該是很討厭台派，業者強調罷免會成功；評價者也不甘示弱在評價再回應，質疑業者讓人大開眼界，餐飲吃起來不怎樣。

默契咖啡陳姓業者表示，藍白支持者連續給默契和美軍豆乳冰一顆星評價，剛好兩家店都是大罷免連署站，一看就充滿惡意，好笑的是評價時根本店休，要這樣惡意給一顆星的攻擊，也做得自然一點，連選時間都不會。

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陳姓業者說，罷掉阻礙國家前進的立委是天經地義，更是人民的權利，這種爛招嚇不了他們，「大罷免一定會大成功！」，美軍豆乳冰業者也在一星評價回應評價民眾，妨礙國家向前的立委，我們真的挺不下去，「罷免會成功！」不少網友也在評價回應力挺，「馬上來補五星」、「好喝的飲料、美味的甜點」、「美軍豆乳冰有夠好吃耶」、「支持有理念的店家。」

評價一星的人也回應業者，「我同一個時間還給了其他店家評論，北到南都有…我一定要去玩當下給評論嗎…我合理懷疑你有被害妄想症」、「這麼玻璃心…也不是全給你一星，你們真得好奇怪」。

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