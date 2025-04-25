罷免連署VS.違法抗議 誰在侮辱神明

2025/04/25 05:30

記者陳璟民／特稿

天上聖母（媽祖）神恩庇佑斯土斯民平安，是國人傳統信仰的重要神祇。

台灣是自由民主的國度，國民黨、民眾黨不肖政客，在立法院破壞權力分立而制衡的憲政制度，危害國家存續、人民福祉、政府運作，公民依據憲法、法律，對毀憲亂政、舔共賣台的失格立委發動罷免案，是自發實踐媽祖護民佑國精神的草根運動。

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民團遍地開花擺攤、跨區合作，「一張紙，一枝筆」，誠實地書寫、收件、累積罷免連署書，過一階，拚二階，目標成案付諸投票，重建正常國會，守護台灣寶島及二三五○萬人民，媽祖會呵咾（稱讚）。

中壢仁海宮日前舉辦天上聖母誕辰祝壽慶典，桃園市長張善政致詞時，指廟埕外公共空間徵求民眾連署的民團，「把罷免的事情扯到跟宗教一起，是對神明的侮辱」，殊不知民選公僕當著媽祖面前教訓人民頭家，恐怕才是侮辱神明、侮辱民主社會。

而國民黨多個地方黨部爆發抄黨員名冊之造假連署、死人復活連署，涉犯偽造文書罪嫌，被人檢舉申告，被選務機關移送，被檢警調搜索偵辦，涉案高階黨工經嚴謹法律程序被法院裁准羈押禁見。

國民黨違法在先，沒有絲毫反省、道歉、收斂，反而「見笑轉生氣」，違法動員到集會遊行禁制區的北檢前抗議，張善政那晚也參加，事後誣指「司法工具化」，汙衊司法公正性，還輕描淡寫要大家「不要小鼻子、小眼睛，計較跨越欄杆違法不違法」，國人於今應該都清楚明白，是何黨何人在侮辱神明、侮辱法治。

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