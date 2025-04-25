《桃園》罷魯明哲跨二階門檻 再拚8千份安全數

罷魯案團隊總召Dora公布二階收件數已破三萬又一二二份，跨過法定最低門檻。（記者李容萍攝）

2025/04/25 05:30

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕全國大罷免國民黨立委行動進入第二階段連署倒數一週，桃園市繼第一選區立委牛煦庭、第二選區立委涂權吉的罷免連署份數超過二階門檻後，罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊昨公布二階收件數已破三萬又一二二份，跨過法定最低門檻，將把握最後幾天續拚安全份數。

罷魯案團隊總召Dora表示，二階過了門檻，深深感謝簽署愛台灣的中壢人們，預計本月底造冊，但團隊內心忐忑不安，因為三萬份並非安全數字，距離一三○％的目標，還差八千份，大家不能鬆懈，還要加把勁，即起提供「一件就收」專線電話（0905-575472）；Dora強調，團隊志工在第一現場遇到刁難、被人比中指、被罵哭，都不會退卻，希望中壢人能站出來，一起拉下背叛軍人的軍人子弟魯明哲。

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民進黨市議員魏筠說，二階連署倒數這幾天，借場地越來越困難，每個連署攤位總會遇到大大小小的滋擾，堅信「人在做天在看」，阻撓越多，她和罷團一定更努力「收」下去，直到「大罷免大成功」。

至於罷免第四選區立委萬美玲「萬罷了沒啦」團隊，目前收到的二階連署份數，距離四萬份的安全門檻，還差一萬份，第一、四、六區喊出團結作戰，一起衝刺，民進黨市議員黃瓊慧昨在臉書發文，展示昨再交出四八六六份連署書，量測高達五十三公分，加上先前交出六一五八份，她的服務處累積已交出超過一萬一千份，對守護民主盡心力。

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