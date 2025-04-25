《桃園》出車、借店助連署 罷團志工無私護台

麵館老闆余能生從年初開始就免費提供罷免連署站。（記者李容萍攝）

2025/04/25 05:30

7旬翁提供發財車、聘司機宣傳 老闆借店面挺罷免

〔記者黃政嘉、鄭淑婷、周敏鴻、李容萍、謝武雄／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」罷免桃園市國民黨立委的第二階段連署如火如荼推進，各罷團志工或支援者都是無私貢獻的尖兵要角，例如七十三歲龍潭鄉親徐文滨（音同濱）除無償提供發財車，給罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊改裝，還出資請司機在平鎮、龍潭行駛宣傳；徐說，大罷免看到年輕人遭謾罵，他感同身受，出綿薄之力為民主發聲並守護台灣。

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Jenny暫拋家庭 當連署站長、舉牌

罷免第二選區立委涂權吉「全力一擊」團隊六十五歲志工Jenny，不滿國民黨毀憲亂政，元月以來走出家庭，只為拉下不適任的立委，當過固定連署站長，或街頭舉牌，「沿海地區人口不稠密，每份連署書都重要」，聽到鄉親要交連署書就開心振奮，也感謝警方保護團隊安全。

「萬罷了沒啦」第四選區立委萬美玲罷免案領銜人鄧永城強調，所有志工都是無名英雄，有大學生從一階就加入志工行列，寒假、過年也不休息，很難想像這個艱困選區，實體連署站點僅五個，靠小蜜蜂志工打游擊戰，最早一班清晨約五點出發，找晨泳、晨運民眾連署，遇到謾罵、攻擊也不退縮，只想為台灣盡一份力。

罷免第一選區立委牛煦庭「桃園罷牛，淘汰牛氓」團隊長庚連署站長黃子文說，當前台灣困局導因國民黨處處找麻煩，讓政府無法好好做事，看到罷牛案進入二階，他與朋友覺得不能置身事外，朋友無償提供店面當連署站，他則每天十小時值班，帶著七十名志工爭取民眾連署衝高份數，「大罷免成功，讓民進黨在國會席次過半，我們才不用再過苦日子。」

小蜜蜂志工早起找晨泳民眾連署

罷免第三選區立委魯明哲「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊第一個固定連署站，是中壢愛麵子客家風味館，第二代老闆余能生長期關心台灣公民運動，年初將店門空間免費給罷團用，還在Google地圖標註，來連署的人氣高，三選區二階連署跨過三萬份法定門檻，此站功不可沒；余說，罷魯團隊二百多位志工，七成以上是女性，輪班協助連署，騎機車到處收件，堪稱救苦救難的媽祖，令人敬佩。

「桃六刪邱」罷免第六選區立委邱若華團隊志工簡志唯曾參加「太陽花學運」，主因不滿國民黨黑箱闖關「海峽兩岸服務貿易協議」，他珍惜民進黨執政十年帶領台灣走過武漢肺炎疫情等成績，未料如今立法院藍、白多數不僅擴權，還提出眾多光怪陸離法案，他擔任罷團志工希望幫助台灣未來會更好。

志工Jenny坐著胖卡到沿海社區收取連署書。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

龍潭人徐文滨提供發財車宣傳罷免。（桃園市議員魏筠提供）

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