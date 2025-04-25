《宜蘭》藍涉不實連署 綠籲嚴肅面對調查

「滿城封宇」提議罷免領銜人李惠玲（紅衣戴口罩者）進行連署活動。（記者王峻祺攝）

2025/04/25 05:30

民進黨團批荒謬作法人民不會接受 藍：如實連署禁得起考驗

〔記者游明金、王峻祺／宜蘭報導〕「滿城封宇」團體發動罷免宜蘭縣民進黨立委陳俊宇，涉嫌連署不實，檢調昨搜索國民黨宜蘭縣黨部。國民黨縣議會黨團書記長林義剛表示，民進黨這樣搞，台灣不會安定；民進黨團總召陳文昌指出，國民黨不實連署，偽造文書，要嚴肅面對後果。宜蘭地檢署強調，偵辦罷免案提議書涉嫌偽造案，不分黨派、不分身分地位，秉持客觀中立態度，依法查明事實。

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林義剛說，他雖不知道黨部連署狀況，但在發動連署前，就跟縣黨部主委林明昌講過，連署要一步一腳印，要腳踏實地如實連署，相信國民黨絕對禁得起考驗，民進黨這樣搞，台灣不會安定，搜索行動是「吃飽太閒」。

國民黨部主委出國無法聯繫

國民黨宜縣黨部主委林明昌出國無法取得聯繫，不過，他的兒子、縣議員林岳賢說，檢調單位辦藍不辦綠，這樣公平嗎？四二六國民黨要到台北抗議，要找支持者去，已經有人說怕被檢調單位查不敢去，全世界哪有執政黨在發動罷免的，國家經濟已被川普搞得亂七八糟，政府不好好振興經濟，還要搞這些惡罷，這種執政黨應該要下台。

民進黨團總召陳文昌指出，國民黨在全台灣針對民進黨立委發動罷免，靠的卻是抄寫名冊，冒名違法連署奧步，更離譜的是出現一堆死亡連署，這些都有偽造文書與違反個資法問題，但國民黨卻不知檢討，自己作弊被抓到，還反過頭來罵抓作弊的人，台灣人民不會接受國民黨荒謬的作法。

議員：罷免應該由公民發起

民進黨議員黃惠慈指出，這次全國罷免的事情，本來就應該由公民發起，由人民自主意識參加，不應該是由任何政黨或者政黨特定人士來主導這個事情，希望檢方依法查辦給鄉親一個交代。

民進黨縣黨部主委邱嘉進說，罷免是憲法賦予人民的基本權利，若國民黨縣黨部涉及死亡連署或冒簽偽造文書等原因被搜索，應好好面對司法調查，司法單位也要勿枉勿縱，讓這樣的陋習不再存在。

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