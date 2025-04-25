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    二階告急 雙北大罷轉進巷戰

    雙北大罷昨天在台灣公民人權聯盟辦公室舉辦聯合記者會。（記者董冠怡攝）

    雙北大罷昨天在台灣公民人權聯盟辦公室舉辦聯合記者會。（記者董冠怡攝）

    2025/04/25 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕推動雙北大罷免的公民團體，昨晚在台灣公民人權聯盟辦公室舉辦聯合記者會，說明連署收件情形並告急呼籲二階仍待最後衝刺；各罷團在會中也正告國民黨，勿把合規、合法提起罷免藍委的公民團體，拿去跟涉及多起往生者連署的罷免綠委團體相提並論。

    推動罷免新北市藍委洪孟楷的「罷洪！刻不容楷」表示，一邊收件、一邊造冊，目前已收件三萬七千份，距離目標門檻五萬份還差一萬三千份，剩下兩週將深入各社區，有信心進入三階的罷免投票。

    罷免葉元之的「板橋大刪元」罷團指出，已收件二萬七千五百份，現有胖卡小車沿路行駛板橋，隨車提供連署，也提醒民眾在廿六日下午二點到板橋區溪北公園參加「罷免分手擂台」活動。

    罷免中和張智倫、永和林德福的雙和罷團指出，中和已收件二萬四千份，距離安全門檻仍差一萬一千份；永和也收二萬份、仍有一萬份的差距，情況有些艱困，已開放電話預約到府收件。

    罷免羅明才的「拔羅波」說，目前收到二萬四千份，距法定門檻還差六千份，會深入社區擴大連署；罷免廖先翔的「齊心斷翔」表示，已收件二萬九九○三份、仍差五○九七份，會跟台北市港湖地區的罷團串聯，讓連署人潮最大化。

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