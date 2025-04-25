新北議會藍營兩個太陽？ 陳偉杰組新藍圖連線

議會國民黨團前書記長陳偉杰（左）昨宣布與6名議員成立「新藍圖連線」，現任黨團書記長王威元（右）表示樂見黨團夥伴多元發聲。（記者黃子暘攝）

2025/04/25 05:30

現任書記長王威元：樂見多元發聲 陳：優勢互補、資源共享

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會國民黨團前書記長陳偉杰昨天宣布，與前任黨團幹部蔡淑君、白珮茹、江怡臻、呂家愷，黨籍市議員戴湘儀、無黨籍議員宋雨蓁組成「新藍圖連線」議會次團；對此，外界揣測藍營在新北出現「兩個太陽」，覺得府會兩巨頭市長侯友宜、議長蔣根煌可能事先知情，是否「默許」？

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市長侯友宜、議長蔣根煌 默許？

陳偉杰強調，「新藍圖連線」以優勢互補、資源共享的團隊精神，在政治紛擾的關鍵時刻為議會、新北、台灣持續打拚；現任書記長王威元也說，樂見黨團夥伴多元發聲。

「新藍圖連線」由陳偉杰擔任召集人，副召集人為蔡淑君、白珮茹，執行長為宋雨蓁，副執行長由戴湘儀出任，江怡臻出任策略長，呂家愷擔任公關長；團隊指出，近年社會瀰漫仇恨氛圍，政治工作者有責任分清是非、化解對立，面對下半年可能舉行的罷免投票、國民黨主席改選和明年地方大選，有心人士勢必將操弄錯假訊息，團隊盼以正能量和行動抹去政治霧霾。

王威元說，新藍圖與黨團的目標一致、密切配合，對夥伴多元發聲是正面看待，現在大罷免潮的政治局勢詭譎，身為黨團書記長需多方顧慮，確實需要像新藍圖這樣可以快速反應的小組，樂見年輕人願主動積極探討、多元發聲。

是否邀侯友宜專案報告 藍綠激烈交鋒

昨天市議會預備會議上，藍、綠針對侯友宜是否專案報告激烈交鋒，民進黨議員李宇翔譏諷說，國民黨團成員成立次團，「不知是分裂還是怎樣」，他以為會有多元意見，沒想到還是維持以往過度保護侯友宜的基調。

陳偉杰回諷，民進黨在新北市除了正國會和新潮流，還有第三種聲音嗎？黨團書記長是王威元，成立次團是在議題和問政上分進合擊；王威元也說，對李宇翔的嘲諷感到遺憾，國民黨團很團結，不用民進黨來見縫插針、妄加臆測。

另外，市議會民進黨團要求侯友宜針對美國對等關稅對新北的衝擊、市選委會審查罷免案疑似連署造假、財政收支劃分法修法後增加預算如何運用、雙北世界壯年運動會等四項議題專案報告，遭到國民黨團反對；經協商後，議會裁定五月九日由侯友宜針對世壯運專案報告，並接受議員質詢。

藍營議員黃心華、周勝考說，世壯運已舉行多次專案報告，罷免造假調查是司法的職權，新版財劃法增加的預算也尚不知中央會撥多少款項下來，侯友宜已表態增加預算會用於民生建設，應回歸原本議程，否則過往專案報告多淪為政治口水表演。

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