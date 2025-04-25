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    首頁　>　政治

    二階告急 雙北罷團巷戰衝刺

    2025/04/25 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕推動雙北大罷免的公民團體，昨晚在台灣公民人權聯盟辦公室舉辦聯合記者會，說明連署收件情形並告急呼籲二階仍待最後衝刺；各罷團在會中也正告國民黨，勿把合規、合法提起罷免藍委的公民團體，拿去跟涉及多起往生者連署的罷免綠委團體相提並論。

    在台北市罷免藍委羅智強的「大安強強滾」表示，距離目標門檻尚缺六千份，接下來將投入巷戰，到信箱投放文宣、市場掃街、擺攤宣講等，今天（廿五日）晚上七點在通化街夜市舉行「羅智強究責會」，現場收取連署書，呼籲「一支筆、一張紙，救台灣！」

    罷免藍委賴士葆的「文山退葆」指出，已收件二萬五千多份，距離目標三萬二千份還差約七千份；罷免王鴻薇的「山除薇害」說，已收到四萬二千五百份，距離目標仍差二千五百份，呼籲選民挺身而出，罷免不適任的藍委。

    推動罷免徐巧芯的「剷除黑芯」表示，已收件三萬六千份，雖有把握進入第三階段的罷免投票，但仍戒慎恐懼，目標是四萬五千份，「每一份連署都是對抗中共的最強武器！」罷免李彥秀的「港湖除銹」指出，已收件四萬二二九二份，將組成小蜜蜂群深入社區，主動出擊接觸民眾。

    罷免基隆市藍委林沛祥的「基隆絕沛」表示，已收到一萬六千份連署書，目前還差二萬二千份，疾呼基隆市民不要讓基隆再落單。

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