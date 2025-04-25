挺罷免 淡水三協成餅舖傳遭查水表

三協成餅舖店門口貼出「本店因業務需求，暫停罷免連署收件」，引發熱議。（「罷洪！刻不容楷」提供）

2025/04/25 05:30

店家停收連署書原因揭曉

〔記者賴筱桐／新北報導〕罷免國民黨籍新北市第一選區立委洪孟楷的公民團體昨天爆料，先前協助收連署書的友善店家「淡水區三協成餅舖」會突然宣布停收，是被市府「查水表」，因為「鹹蛋黃」未註明蛋種被開罰廿萬元。新北市衛生局昨否認開罰廿萬元，澄清說，「三協成」被查獲販售逾期食品而開罰六萬元，「鹹蛋黃」標示「鹹蛋」涉及標示不完整，將裁罰三萬元。至截稿前，「三協成」尚未回應。

衛生局：鹹蛋黃標示不完整

「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔說，「三協成餅舖」從第一階段提議即加入支持行列，不僅主動提供場地、協助站點設立，更以熱茶和糕點接待簽署民眾；「三協成」平均每天可收到約二百份連署書，暫停收件對連署行動是一大損失。

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方柏翔指出，四月十四日志工到「三協成」準備時，老闆說因壓力過大，恐影響罷免行動，決定暫時退場；經了解才知店家被開罰廿萬元，老闆憂心後續還要面臨消防、勞檢等問題，態度轉趨低調。

他表示，「三協成」不是第一個因外部壓力選擇退出的友善據點，罷團理解並尊重店家的為難與顧慮，已將淡水據點移至店門口外的空地。

新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦澄清說，去年九月就有民眾檢舉「三協成餅舖」的芝麻蛋黃大餅標示錯誤，稽查發現，該產品使用「鹹蛋黃」，但成分僅標示「鹹蛋」，函文衛福部食品藥物管理署詢問，國家標準對於「鹹蛋」與「鹹蛋黃」有明確定義，兩者是不同品項，依違規情節將開罰三萬元，並要求業者改正標示。

楊舒秦指出，今年三月也有民眾檢舉「三協成」販售過期食品，經派員稽查，架上販售的鳳梨酥已超過標示的有效日期，依法開罰六萬元，並無開罰廿萬元的紀錄。

新北市府新聞局長李利貞強調，市府依法、依規辦理相關程序，提醒有心人士勿以訛傳訛，惡意造謠攻擊基層公務員。

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