為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    挺罷免 淡水三協成餅舖傳遭查水表

    三協成餅舖店門口貼出「本店因業務需求，暫停罷免連署收件」，引發熱議。（「罷洪！刻不容楷」提供）

    三協成餅舖店門口貼出「本店因業務需求，暫停罷免連署收件」，引發熱議。（「罷洪！刻不容楷」提供）

    2025/04/25 05:30

    店家停收連署書原因揭曉

    〔記者賴筱桐／新北報導〕罷免國民黨籍新北市第一選區立委洪孟楷的公民團體昨天爆料，先前協助收連署書的友善店家「淡水區三協成餅舖」會突然宣布停收，是被市府「查水表」，因為「鹹蛋黃」未註明蛋種被開罰廿萬元。新北市衛生局昨否認開罰廿萬元，澄清說，「三協成」被查獲販售逾期食品而開罰六萬元，「鹹蛋黃」標示「鹹蛋」涉及標示不完整，將裁罰三萬元。至截稿前，「三協成」尚未回應。

    衛生局：鹹蛋黃標示不完整

    「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔說，「三協成餅舖」從第一階段提議即加入支持行列，不僅主動提供場地、協助站點設立，更以熱茶和糕點接待簽署民眾；「三協成」平均每天可收到約二百份連署書，暫停收件對連署行動是一大損失。

    方柏翔指出，四月十四日志工到「三協成」準備時，老闆說因壓力過大，恐影響罷免行動，決定暫時退場；經了解才知店家被開罰廿萬元，老闆憂心後續還要面臨消防、勞檢等問題，態度轉趨低調。

    他表示，「三協成」不是第一個因外部壓力選擇退出的友善據點，罷團理解並尊重店家的為難與顧慮，已將淡水據點移至店門口外的空地。

    新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦澄清說，去年九月就有民眾檢舉「三協成餅舖」的芝麻蛋黃大餅標示錯誤，稽查發現，該產品使用「鹹蛋黃」，但成分僅標示「鹹蛋」，函文衛福部食品藥物管理署詢問，國家標準對於「鹹蛋」與「鹹蛋黃」有明確定義，兩者是不同品項，依違規情節將開罰三萬元，並要求業者改正標示。

    楊舒秦指出，今年三月也有民眾檢舉「三協成」販售過期食品，經派員稽查，架上販售的鳳梨酥已超過標示的有效日期，依法開罰六萬元，並無開罰廿萬元的紀錄。

    新北市府新聞局長李利貞強調，市府依法、依規辦理相關程序，提醒有心人士勿以訛傳訛，惡意造謠攻擊基層公務員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播