新聞分析》改選黨魁發球權 握在朱立倫手上

國民黨以往經驗不乏中常會核定黨魁任期延後前例，加上這次大罷免的變數，發球權就握在朱立倫的手上，黨魁改選時間迄今撲朔迷離。（資料照）

2025/04/25 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨主席朱立倫任期於今年十月四日屆滿，按照黨章規定，黨主席改選本應於今年召開全國代表大會（新主席宣誓就職）的三個月前辦理公告，中央黨部最遲七月必須發布選舉公告，合理推測投票落在九月間。不過，藍營以往經驗不乏中常會核定黨魁任期延後前例，加上這次大罷免的變數，發球權就握在朱立倫的手上，黨魁改選時間迄今撲朔迷離。

由於適逢立委大罷免潮來襲，藍營內部出現延後選舉、錯開罷免投票的聲音，但也有人要求黨中央依期辦理選舉，如果朱中央決定要延後選舉，國民黨過去也不是沒有出現過「合法延任」的黨魁。

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立法院副院長江啟臣在擔任國民黨主席時，正式任期在二○二一年九月三日屆滿，但因為新冠疫情考量，經中常會決議，把原本規劃七月廿四日舉行的黨主席選舉投票，延後至九月廿五日辦理，如果朱立倫決定推遲黨魁改選，並獲得中常會決議通過，「江規朱隨」也算有其正當性。

國民黨發言系統最近回應媒體關切黨主席選舉議題時，標準答案都只是依照黨內規定辦理，實問虛答，不願碰觸具體選舉期程問題，背後關鍵原因還是在於第三階段罷免投票確定出爐後，在取得中常會「合法延任」前，朱中央都不便貿然表態。

從大罷免的進程來看，一般認為罷免藍營立委的第三階段投票有可能落在八月間，甚至九月舉行。其實，面對朱中央可能以因應大罷免為由，延後黨魁改選，原就是反朱陣營的預期，一位力挺台中市長盧秀燕的人士就明白說，黨中央就是一副要把選舉延到十月之後，「這個事情大家一點都不擔心會發生，而且絕對會發生！」

就反朱陣營而言，選舉愈往後延，對朱立倫的狀況就愈不好，因為如果黨魁選舉延至罷免後，只要結果一翻兩瞪眼，盧秀燕等挑戰者就完全不必為結果背負政治成敗責任，而且從國民黨過去幾次的歷史經驗來看，延後黨魁改選從來就沒有對現任者比較有利。

不過，對於朱陣營來說，如果綠營罷免藍軍立委結局不如預期，也許不失為朱中央守土立功，並向黨員爭取支持連任的最後一絲希望。

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