碰上大罷免 國民黨主席改選傳延至十月

國民黨今年將改選黨主席，但有關黨主席與黨代表合併辦理選舉的期程規劃，黨中央迄今秘而不宣。（資料照）

2025/04/25 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今年將改選黨主席，但有關黨主席與黨代表合併辦理選舉的期程規劃，黨中央迄今秘而不宣；加上碰到立委大罷免，藍營內部也有主張延後選舉的聲音，近日黨內傳聞可能最快延到十月選舉，至於黨部發言系統對外一概說法就是遵循黨內規定辦理。

何時公告選舉 文傳會未正面回應

記者昨日詢問國民黨文傳會主委林寬裕，黨主席選舉規劃期程何時出爐，什麼時候會公告選舉？林寬裕始終沒有正面回應，只是一再強調相關時間在黨章中都有規定，就是不給具體時間，最後還說「我們現在還沒有公告」。

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根據國民黨黨章第十七條第二項規定，「主席之選舉，應於任滿當年應召開之全國代表大會舉行之三個月前，與全國代表大會代表之選舉同時辦理」；同條文第四項規定「主席之任期為四年，連選得連任一次…新當選主席於全國代表大會召開之日就職」。事實上，國民黨黨章中並沒有黨主席選舉期程，歷次選舉，國民黨組發會都會訂定相關作業規定與期程，就像四年前的黨主席選舉就訂定「一一○年中國國民黨主席選舉作業細則」。

面對黨魁改選問題，國民黨中央自去年下半年以來，態度始終諱莫如深，一開始說藍營地方縣市長都在拚市政，立法院要拚民生法案；大罷免出現後，面對媒體提問，推辭理由就變成黨內都在關注大罷免、要辦政策說明；最近幾天又改口，現在全國上下最關心的事情是反獨裁、反綠共，以及解決美國關稅貿易問題。至於個別人士表態參選黨魁，發言系統一概回應表示，黨內有嚴密的規定，黨中央會遵循相關規定辦理。

從大罷免進程來看，一般認為投票最遲落在八、九月，可能與黨主席選舉撞期，因此藍營出現延後改選、與大罷免錯開的聲音。不過，黨內視為有意捲土重來角逐黨魁的孫文學校總校長張亞中持不同立場，日前他質疑國民黨應對大罷免的戰略與論述錯誤，國民黨主席朱立倫再延長任期幾個月也不會有用；最近還向黨中央喊話，盼能依期辦理黨主席選舉。

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