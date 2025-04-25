路燈採購案 花蓮議長張峻二審改判無罪

LED路燈採購案，高院昨逆轉改判花蓮縣議長張峻無罪，他步出法庭直呼「感謝司法還我清白」。（記者楊國文攝）

2025/04/25 05:30

一審判七年八月 張峻：感謝司法還我清白

〔記者楊國文／台北報導〕LED燈具廠商鑫源盛科技、教昱科技被控以行賄手法，透過新北市、南投、花蓮等數個鄉鎮長或議員辦理採購LED設施，或以議員補助款配合詐財牟利。新北地院依貪污等罪，將時任花蓮縣副議長的現任議長張峻、南投縣議員陳國雄等八位現、前任議員判刑五年至九年六月不等徒刑。高等法院昨逆轉，改判張峻等四位現、前任議員無罪，四人有罪；時任花蓮議員施慧萍、邱永双仍判無罪。可上訴。

張峻籲高檢署勿上訴 節省司法資源

張峻庭後接受記者專訪表示，他始終堅信司法是公正的，「感謝司法還我清白」，此案纏訟多年，終於等到高院判他無罪，建議高檢署勿上訴最高法院，節省司法資源。

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高院認為，此案審理至今已逾八年，適用速審法減刑規定，均予減刑，時任花蓮議員楊德金判四年二月，林秋美三年十月，孫永昌兩年徒刑、緩刑五年，葉鯤瓊、余夏夫、莊枝財三人，從一審七年六月至七年八月徒刑均改判為無罪，時任南投縣議員陳國雄判三年九月，施慧萍、邱永双二人仍維持一審無罪判決，多位鄉鎮長亦獲得減刑。

高院：筆跡鑑定 無法證明張親筆具名

高檢署表示，收到判決書後再決定是否上訴。

高院判決指出，依照筆跡鑑定結果，無法證明張峻本人親筆具名提供議員補助款文件而涉及不法，因罪證不足，將張從一審重判七年八月，改判為無罪。

新北地檢署調查，鑫源盛、教昱等科技公司業者，為將庫存的LED路燈、電子看板、電腦軟體售出，於二○一○至二○一二年間，與掮客、花蓮、南投縣議員及新北、彰化、花蓮等鄉鎮首長掛勾，明知鄉鎮無更換LED路燈等需求，仍製造採購需求假象，製作虛偽比價單，再配合以共同供應契約方式採購，讓廠商標得總價逾一億元的採購案。

檢方指出，議員每年有四百萬元補助款額度，可建議縣府補助縣級以下各鄉鎮市公所等單位，掮客深知此事，找上願意配合的機關與議員、並說服業者後，由議員填寫「建議案使用表」，補助機關、學校採購LED燈或電子看板，廠商約可從補助款中分得近五成、掮客三成左右利益，議員收取兩成回扣約廿萬至一百八十萬元不等。

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