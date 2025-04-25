國發院案國民黨勝訴 黨產會將上訴

行政院黨產會認定國發院土地為國民黨不當黨產，向國民黨追徵卅二億三七五萬八九六八元；國民黨不服提告，台北高等行政法院判國民黨勝訴，撤銷黨產會行政處分。（黨產會提供）

2025/04/25 05:30

黨產會追徵32億元不當黨產 台北高等行政法院撤銷

〔記者陳鈺馥、張文川／台北報導〕行政院黨產會認定國發院土地為國民黨不當黨產，向國民黨追徵卅二億三七五萬八九六八元；國民黨不服提告，台北高等行政法院判國民黨勝訴，撤銷黨產會行政處分。黨產會昨強調，將依法提起上訴，懇請最高行政法院慎思明辨，站在轉型正義這一邊。

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國民黨無償或低價取得？

北高行：未說明如何認定

位於台北市文山區中興山莊用地，以前是革命實踐研究院，黨產會三年前認定是國民黨不當取得的財產，因已賣給建商，因此處分追徵國民黨卅二億餘元，國民黨興訟抗罰，台北高等行政法院廿三日認定黨產會未說明何以認定國民黨是「無償」或「交易時顯不相當的對價」取得土地，判決撤銷處分。

黨產會表示，從台北高等行政法院判決理由看來，北高行並未對黨產會的事實調查提出任何質疑，卻在法律適用上，採取了與黨產會迥異之見解，做出判決。

黨產會：挑戰正義紅線

黨產會指出，北高行認為，針對政黨不當取得且已出售之財產，唯有在政黨於取得當時係以無償，或是以顯失公平之低價取得者，始得依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」進行追徵。換言之，其餘經歷過轉手、即便明顯涉及權力濫用或不法情事者，皆將被排除在追討範圍之外。此一法律見解，形同在不當黨產的清查與返還工作上，設下幾近挑戰基本正義觀的紅線。

盼最高行政法院慎思明辨

黨產會強調，一個政黨若根本無承購資格，卻能以明顯低於市價的公告現值向國家購得土地，例如舊中央黨部案；又或是仰賴執政優勢，影響國民住宅主管機關，由人頭承購國宅房地，如大孝大樓案。這些赤裸裸的不正義，樁樁件件都是轉型正義待處理的問題。

黨產會批評，此次北高行的判決將使人質疑，曾經基於執政特權取得之不當利益歷經轉手、技術處理，即可遮蔽其本質的不義，免於追責，致使社會對轉型正義的信念產生動搖。如此結果，無疑嚴重背離了大法官釋字第七九三號解釋中，所肯認之轉型正義核心價值。若讓這樣的見解成為定論，黨產條例之立法原意將淪為空殼，轉型正義也將失去其根本精神與力量。

黨產會指出，該會深知轉型正義從來不是一條平坦的道路，它更是一場關乎歷史責任、法治信仰與世代正義的神聖使命。為此，將依法提起上訴，懇請最高行政法院慎思明辨，站在轉型正義這一邊。

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