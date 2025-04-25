共軍連3天在我西南方活動╱專家︰友盟挺台 英艦將接續穿越台海

美菲「肩並肩」演習今年達1.8萬人規模，日本等多個國家派員參與；與此同時，國防部也連3天偵獲共軍在台灣西南方活動。（取自日本防衛省統合幕僚監部臉書）

2025/04/25 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕菲美年度「肩並肩（Balikatan）」大型聯合軍演廿一日展開，實施「全面戰鬥測試」，以新型防禦系統等可恃戰力展現維護區域和平與安全承諾。國防部也連續三天偵獲中國解放軍在台灣西南方活動。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲研判，共軍是在實施「反介入」演訓並與美菲角力，不過漢光演習期程與友盟間逐漸形成默契，美艦、英艦亦持續穿越台海，凸顯各方安全夥伴關係的穩健發展。

第四十屆菲美「肩並肩」演習今年達一萬八千人規模，澳洲、日本、英國、加拿大和法國亦派員參與，展現國際防禦夥伴關係，更有十六國以觀察員身分參加。演習地點多數面向南海和台灣，並新增空中與飛彈防禦項目，美軍最新武器系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）、泰風飛彈系統備受矚目。

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蘇紫雲受訪表示，國防部長顧立雄證實共軍在本島西南方海空聯訓，說明是中國解放軍欲與我各友盟國家角力、實施「反介入」演訓的措施。他指出，今年度「肩並肩」人數具規模，又有新式海軍攻擊飛彈部署於北呂宋，正好與台灣雄風飛彈形成「火力交叉」，因此中國在我西南海空域的活動一定具有針對性。

蘇指出，我國除與友盟保持情報交流外，近期漢光電腦兵推剛結束，「肩並肩」演習開始，接著英國航艦也即將通過台海，其指揮官更直接表明是來「對抗中國」，顯示漢光系列演習期程與各友盟間形成扣連的默契，與各盟國安全夥伴關係更是默默地穩健前行。

美伯克級驅逐艦通過台海 全程開AIS 「手法聰明」

另針對美伯克級驅逐艦廿三日穿越台海，並刻意全程開啟AIS（船舶自動識別系統）訊號，蘇紫雲說，一般軍艦為保密，僅在進出港口或繁忙水道才會開啟AIS訊號。美軍本次穿越並沒有在社群媒體先公布，中國官方也低調以對，顯示美國川普政府有別於拜登時期或加拿大海軍的社群方式，在軍事宣傳的操作上更為多元且細緻，從東海一路用AIS「打著燈籠」到南海才關掉，手法非常聰明。

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