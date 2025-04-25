中國介入Meta審文 立委促數發部規範

民進黨立委蔡其昌質詢數發部長黃彥男。（記者謝君臨翻攝）

2025/04/25 05:30

蔡其昌籲黃彥男「不用等美國 你可以先做」

〔記者謝君臨／台北報導〕改名Meta的臉書前全球公共政策總監威廉斯於美國聯邦參議院聽證會上，指控中國介入Meta審查台港用戶發文，引發全球關注。民進黨立委蔡其昌昨質詢數位發展部長黃彥男時強調，台灣面對威脅的急迫性比美國多得多，數發部應直接規範外國公司落地應遵守的法令，要求其公開透明。黃則稱尚待美國聽證會結果。蔡則強調：「不用什麼事都要等美國，你也可以先做。」

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立法院交通委員會昨排審「資通安全管理法修正草案」，蔡其昌質詢時指臉書前總監指控中國介入Meta，審查台港用戶發文。他說，先不論真相，目前各說各話，靜待發展，但他接獲很多團體陳情或抗議，藍綠都有，指有些文章為何會在臉書上消失，去詢問卻得不到任何回應，就算有回應也非正面答覆，僅能獲得這是其內部規定、原則等簡單回答。蔡強調，數發部若認為該修法就應修法，「哪有他覺得不爽就把你刪文，也不需回答。」

黃︰看美聽證結果再和Meta交涉 蔡︰台灣急迫性威脅 比美危險太多

黃彥男答詢表示，Meta機制不是很透明，美國國會參院正在做聽證，看聽證結果再和Meta交涉，要求透明化，要下架應讓民眾了解，會持續關注。

「不要再溝通了」，蔡其昌強調，台美都是民主法治國家，但國情不同，台灣面對即刻性的威脅比美國危險太多。「就用法治，數發部應直接公布指引，甚至修法，相信立院大家都會支持。」「為何刪文？你們就是挺共？罵到共產黨就刪文？表現又裝作自由民主，背後是否有共匪主導？」

蔡說：「每次講到Meta你就要找他喝咖啡，從詐騙至今都是這樣，我認為不可行，也沒效果，修法給你武器，它是美國公司，守法很重要，到每一個國家落地就要遵守法令，我們的法令為何，數發部應有想法。」蔡也強調，並非只針對臉書，而是全部平台，要落地就是要遵守法規。

黃彥男說，針對Meta對內容審核機制，希望美國政府會強迫它公開，「我們會知道怎麼處理。」

「不用什麼事都要等美國，你也可以先做。」蔡強調，叫它公布一個公開透明原則，任何在台灣的使用平台都必須公布，不針對特定一間公司。

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