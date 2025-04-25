美官員首次在安理會批中︰扭曲2758號決議

美國駐聯合國副政治參事吳婷（中，取自美國駐聯合國代表團網站）

2025/04/25 05:30

吳婷控中國孤立台灣 意圖限縮各國自由選擇

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國派駐聯合國的華裔副政治參事吳婷（見圖中，取自美國駐聯合國代表團網站）廿三日於聯合國安理會，嚴詞批評中國為孤立台灣而濫用聯大第二七五八號決議，並曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利。外交部昨指出，這是美國首次在聯合國安理會針對聯大第二七五八號決議明確表達立場，深具意義。

請繼續往下閱讀...

吳婷表示，他們一次次目睹中國在南海的脅迫行為，中國在二月擔任安理會主席期間吹噓自身領導地位，卻又非法阻礙菲律賓在黃岩島附近的行動。

吳婷說，秉持反對任何形式單邊主義與霸凌的精神，他們強調中國濫用聯合國大會第二七五八號決議，試圖孤立台灣，扭曲他國政策並限制他國選擇，二七五八號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系與其他多邊機制。

外交部指出，這是美國新政府繼今年二月於「世界衛生組織」（WHO）執行委員會會議公開發言反駁聯大第二七五八號決議遭扭曲後，再度於聯合國場域為我發聲，也是美國首次在聯合國安理會針對該決議明確表達立場，深具意義。

林佳龍感謝美方 為台爭取國際參與

外交部長林佳龍說，感謝川普政府對台灣爭取國際參與的堅定支持，並譴責中國持續透過惡意扭曲聯大第二七五八號決議打壓台灣的主權地位及國際參與空間；他也重申，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海客觀現狀，也是國際公認的事實。

林佳龍強調，聯大第二七五八號決議全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，只有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及其他國際組織代表台灣兩千三百萬人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法