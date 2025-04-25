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    首頁　>　政治

    檢抗告成功 黃呂錦茹今重開羈押庭

    台北地檢署偵辦藍營罷免連署書疑似偽造文書案，向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定無保請回；北檢不服抗告，高等法院認定原裁定不當，昨撤銷發回北院更裁。北院定今（廿五）日上午十時召開更裁庭。（資料照）

    台北地檢署偵辦藍營罷免連署書疑似偽造文書案，向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定無保請回；北檢不服抗告，高等法院認定原裁定不當，昨撤銷發回北院更裁。北院定今（廿五）日上午十時召開更裁庭。（資料照）

    2025/04/25 05:30

    〔記者楊國文、施曉光／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定無保請回；北檢不服抗告，高等法院認定原裁定不當，昨撤銷發回北院更裁。北院定今（廿五）日上午十時召開更裁庭。

    撤銷北院無保請回裁定

    高院：黃呂對本案有相當程度參與

    國民黨發出聲明回應，當司法成為執政者可以選擇性辦案、可以小案大辦的爪牙，國民黨沒有閃避的空間，更沒有後退的道路，只能站出來反抗威權，除了全面協助黃呂錦茹進行接下來的司法攻防，更要呼籲全民站出來，戰獨裁、反綠共，向賴清德總統大聲吶喊，反對司法迫害。

    高院裁定指出，北院認定黃呂錦茹涉犯刑法偽造文書、個資法、選罷法偽造連署等罪的罪證不足，駁回檢方羈押聲請。高院將同案被告、相關證人供述，及罷免案提議人名冊、罷免案提議人名冊查對結果、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，認為黃呂對本案犯罪事實有相當程度參與，北院認定黃呂罪證不足，有可議之處。

    高院認定，檢方抗告指摘北院原裁定未詳細審酌卷內相關事證，為有理由，因此撤銷發回北院更為裁定，不得再抗告。

    北檢偵查認定，罷免吳思瑤、吳沛憶的連署書有抄錄名冊情形，懷疑是由黃呂錦茹主導，依涉犯偽造文書等罪且罪嫌重大，有串證、滅證之虞，本月十八日向北院聲請羈押禁見黃呂錦茹、北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等四人。北院十九日裁定姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回，當庭釋放。

    北院裁定指出，檢方的證據無法認定黃呂錦茹有經手提議人名冊，不能因黃呂是主委，就推論她指示偽造提議人名冊，且無證據顯示黃呂與姚富文、初文卿共同涉犯偽造文書、違反個資法犯行。北檢不服裁定，對黃呂錦茹提起抗告。

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