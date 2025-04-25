426周邊有統測考場 北商大：817人應試

木柵高工轉知應考生，426當天因政黨集會活動交通管制，於北商大應考學生應提前規劃路線，以免影響應試權益。（截自木柵高工官網）

2025/04/25 05:30

藍營曾稱附近沒考場 嗆綠委政治操作

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨號召支持者四月廿六日上凱道「戰獨裁」，不過民進黨立委郭昱晴示警，週末適逢統測考試，就看藍營會如何惹怒家長；藍營則反駁稱附近沒有考場，不影響考生，不過如今確實有校方提醒學生提早出門。木柵高工表示，當天約有百名學生到附近的台北商業大學應試，校方也貼公告提醒學生規劃交通路線、提前出門。北商大表示，當天約有八一七位考生在此應試。

國民黨主席朱立倫十七日在北檢外集會時，宣布廿六日要上凱道集會遊行。郭昱晴十八日在臉書發文提醒，今年統測時間為廿六、廿七日，就看國民黨會如何惹怒學生跟家長。對此，國民黨智庫副執行長凌濤稱周邊沒有統測考場，批評郭政治操作。

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不過如今確實有學校貼出公告提醒考生。木柵高工公告指出，四月廿六日凱道（公園路以東至中山南路以西區域）將舉行政黨集會，該路段將實施交通管制，由於活動地點鄰近台北商業大學考場，請當日在此考場應試的考生，務必提前出門，避開相關交通管制及集會路段，以保障應試權益。

木柵高工表示，收到承辦統測的財團法人技專校院入學測驗中心基金會公文，指廿六日有政黨集會活動並有交通管制，請校方轉知提醒考生提早出門，避開活動相關路段，該校當天約有百人於北商大應試。

北商大表示，此次大考租借廿九間考場，約有八一七位考生，當天下午會請中正一分局在前後門管制，讓考生能順利進入校園，也通知監考老師搭捷運到校，避免搭公車或開車遇到管制壅塞。

至於噪音問題，北商大表示，基本關窗、開冷氣都會做，讓學生盡量在安靜環境中完成考試。

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