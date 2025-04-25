經民連召集人賴中強：朱426集會將提醒人民 藍委如何附和統戰

經民連召集人賴中強表示，朱立倫的「四二六集會」將提醒民眾，這群由國民黨立院黨團總召傅崐萁去年率領赴中的統戰團是如何附和中國對台統戰。（資料照）

2025/04/25 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，不僅在十七日率領黨公職赴北檢抗議，更號召支持者四月廿六日上凱道遊行。經民連召集人賴中強受訪時痛批，朱的「四二六集會」將提醒民眾，這群由國民黨立院黨團總召傅崐萁去年率領赴中的統戰團是如何附和中國對台統戰；罷團也感慨，國民黨竟為了自己違法的行為，做違法的護航，令人搖頭。

罷團：國民黨自己違法 還違法護航

賴中強指出，民進黨若有黨員被檢調機關偵辦，政黨領袖也是說尊重司法、勿枉勿縱，但國民黨人面對自己做錯事，竟然振振有詞地說抄黨員名冊沒有錯，而這次犯罪行為目前證據相當清楚。朱立倫此舉恐怕是為了保住黨主席權位，才發動這般荒謬抗議，號召民眾上街是不會獲得支持的。

請繼續往下閱讀...

罷免藍委李彥秀團體「港湖除銹」發言人Cindy也說，當罷免團體很努力地擺攤收連署書、申請路權等；國民黨卻違法去北檢集會，其原因竟是為了他們自己違法、沒有確實收取連署書，真的令人搖頭。

針對朱立倫號召支持者四月廿六日上凱道遊行，賴中強諷刺，這日期真的挑得太好了，傅崐萁去年前往中國拜見中國全國政協主席王滬寧，傅率領眾多國民黨立委赴中去呼應中國統戰，更在回台後照抄中國文旅部對傅的要求，要台灣恢復跟平潭的直航來換取中國觀光客來台。

賴：此刻國會重選 人民已不接受了

賴直言，朱號召的「四二六集會」將再次提醒台灣人民，這群四二六傅崐萁統戰團附和中國對台的統戰、攻擊台灣民主，也唯有把這群傅崐萁集團罷免掉，讓他們失去權力，台灣的民主才能夠回到正軌。

此外，對於台北市長蔣萬安提出「倒閣」議題，賴認為，去年底行政、立法院陷入僵局時，若國民黨提倒閣或許是一個讓國會重開機的方法，但國民黨卻不斷違背國會正常合議民主程序，又罔顧民意通過各種毀憲亂政法案，讓民眾的憤怒累積迄今，此刻透過倒閣、國會解散重選的方式已經不可能讓人民接受了。

「就各地罷免團體的氛圍，想用倒閣來交換『不要罷免』是無法得到各地民眾的支持！」賴強調，過去在一次又一次的法案中，他們不斷呼籲藍白立委懸崖勒馬，藍白卻不聽勸；當行政院提出覆議時，傅崐萁集團們仍不接受；等到人民在年初提出大罷免，第一階段開始有卅五位國民黨立委被提議罷免，當時若國民黨有反省，或許還來得及，但現在已無可回頭了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法