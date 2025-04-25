焦點評論》「大罷免」的時代價值

要準確看待「大罷免」，需要拉大時間軸，從最近半個世紀以來的台灣民主運動的演進來評價，會更為一目瞭然。（資料照）

2025/04/25 05:30

記者鄒景雯／特稿

新近，所謂「民主寬容」與「中共同路人」的對立討論，成為台灣政治多元紛呈的意外插曲。事實上，台灣民主發展到今天，大家共同譜出的這整首大旋律是什麼？猶如輿薪之於秋毫，燒餅之於芝麻，恐怕更加的重要。

民主寬容之說，在於論述「民主時代不應有一言堂，不能因為意見不同，就說是ＸＸ同路人」，這段提醒之所以引發超乎言者意料之外的風波，在於兩個問題點，一是眼前的台灣吵得兇，「一言堂」並不是台灣的現況，不能自己的堅持叫一貫，別人的堅持就是一言堂。二，「不能因為意見不同，就說是ＸＸ同路人」，不是「中立」的語句。因為他沒說至為關鍵的：「不能因為意見不同，就罵人是台獨」，顯示前者並無平衡，是一個選邊。既然要主動出面擺站立場，當然就要有接受當面異議的準備。

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以上的爭辯，其實可以收攏為彼此對「大罷免」應當不應當貫徹下去，具有不同的主張。要準確看待「大罷免」，需要拉大時間軸，從最近半個世紀以來的台灣民主運動的演進來評價，會更為一目瞭然。

我們可以上推到以對抗一黨威權體制、綿延數十年的「黨外運動」，一九八八年因擴大開放美國農產品引發警民衝突的「農民運動」，一九九○年要求廢除國民大會的「野百合學運」，二○○八年因中共海協會長陳雲林訪台所集結的「野草莓運動」，二○一四年為反兩岸服貿協議而起的「太陽花運動」，可以說每一次的社會高度動員，都有不同時代背景下的環境驅使，從而匯聚了不同議題的動能，擴大了不同世代的啟蒙與聯結，據以堆疊出台灣民主化的堅實層級與內涵。

承繼了以上脈絡，這次蔚為風潮的「大罷免」運動，很顯然是以「反共」為共識，一幀中華民國國旗與台灣獨立鯨魚旗同框飄揚的照片，標示出這塊土地上最能代表當代的共同行動價值所在，這是共同體，也是公約數，是彌合分歧的寶貴資產。何來不寬容之有？

另外一個觀察路徑是美中關係的變化，習近平十二年，對應川普、拜登、川普二．○的執政，不論大國博弈如何的鬆緊對峙，中國對台的作為不做他想，就是發條拴得愈來愈繃，全面滲透的力道愈來愈大，蔡英文八年主政時期所採取彈性模糊的政策路線，有其階段性的考慮，但在今天已經沒有空間可言，何況捲土重來後的川普，若無清晰透明，即無信任，懲罰措施隨之而降，豈容台灣虛以委蛇？這是一個兩面擠壓的結果，如果過時政客還停留在過去的經驗認知中，既不合時宜，即無操作性，也不可能做出有利台灣的最適建言。這亦是賴清德總統必須定位中共為境外敵對勢力，才能進一步修繕法制，完善防衛韌性，此乃台灣當前最需要加速補強的軟肋，恐也無貼標籤的指涉依據。

昨日，陸委會公布的民調，高達七十三．七％的民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重；換言之，大家普遍對「中共同路人」充斥的情況，咸有所感。這個數據可以提供理性思辨的參考。

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