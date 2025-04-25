大罷免二階》北市5藍委全達標 新北、花、桃告急

台灣公民人權聯盟昨日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠（前排中）、立委沈伯洋（右）等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/25 05:30

罷團籲持續連署 讓35泛藍立委全通過、突破130％安全門檻

〔記者林哲遠、劉宛琳、甘孟霖／台北報導〕全台罷免藍委二階連署進入倒數，罷團昨宣布，國民黨北市立委徐巧芯、桃園立委魯明哲均達到法定門檻，成為過門檻的第十人及十一人，北市五藍委羅智強、李彥秀、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯已全數達到門檻，但新北、桃園、花蓮等選區連署仍處於緊急狀況。

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罷團昨召開記者會喊話，請大家持續連署，讓卅五位泛藍立委的二階連署通過，並突破一三○％安全門檻，避免進入補件程序，讓罷免投票落入藍白設下的公投陷阱。

徐巧芯：挺身而戰 讓民進黨死心

徐巧芯昨回應，「對不起，又要麻煩大家了」，請大家一定要出來投下不同意罷免。徐說，既然兵臨城下，當然挺身而戰，但要徹底讓民進黨死心，放棄民粹，重回「少數服從多數，多數尊重少數」的正軌上，還差最後一步。台北市長蔣萬安說，會和藍委站在一起。

聯電創辦人曹興誠抨擊，蔣萬安提出倒閣是為了幫國民黨台北市立委解套，但罷免到今天已經沒有提倒閣的可能。他強調，罷掉這些立委後，往後都不用看到這些藍委的嘴臉，因此他反對倒閣。他也呼籲，全台各罷團公開迄今的連署狀況，盼各地罷團停止蓋牌或是低估連署書收件情況。

全台罷團 力拚母親節前一起送件

「剷除黑芯」宣布，他們已收到三萬六千份連署書，將繼續往四萬五千份連署邁進，要讓反共護國的民意響徹雲霄，並確保本區能在最後階段通過真正的門檻「同意罷免」，也盼全台各罷團能一起在五月的第二個週末一起送出連署書，給大家共同的母親台灣一份最好的祝福。

罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖除銹」則說，他們已收到四萬兩千份連署書，達到安全目標。罷免國民黨團立院總召傅崐萁團體「微光花蓮」表示，罷傅二階連署書已達一萬八千份，目前距離基本門檻的一萬九千多份、兩萬五千份安全門檻仍差一哩路，在最後關鍵時刻，請花蓮人站出來，翻轉花蓮、翻轉國會。

新北罷團則透露，目前張智倫已達兩萬四千份，距最低門檻僅差四千份；林德福已達兩萬份，距離門檻還差約三千八百份；羅明才已收到兩萬四千份，距離最低門檻還有六千五百份；洪孟楷上週造冊已累積三萬七○四六份，也呼籲北海岸選民共同站出來。

桃園國民黨立委罷免團體坦言，目前罷免魯明哲二階連署已達三萬一一二份最低門檻，但距離安全目標仍差八千份；罷免呂玉玲則已累積兩萬六千份連署書，距離法定門檻仍差兩千份、安全門檻則差八千份。

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