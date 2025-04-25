罷綠委涉幽靈連署 檢搜索國民黨宜縣黨部 領銜人、黨部前書記長等8人 帶回偵訊

罷免陳俊宇涉幽靈連署，「滿城封宇」提議罷免領銜人李惠玲昨晚移送地檢署複訊。（記者王峻祺攝）

2025/04/25 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，昨發動搜索國民黨宜蘭縣黨部等六處據點，帶回「滿城封宇」提議罷免領銜人李惠玲、縣黨部前書記長俞凌傑等八人，朝違反個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。

宜檢接獲陳俊宇罷免提議涉嫌偽造情資，指派檢察官偵辦，並向中選會、宜蘭縣選委會調取罷免提議資料比對。據了解，幽靈連署有四十七件、冒名偽造連署十多件。

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搜索6處據點 帶走兩袋文件

檢警調昨兵分多路，前往國民黨宜縣黨部及李惠玲家中等六處據點搜索；據了解，從縣黨部帶走兩袋文件，同時將李惠玲、俞凌傑；黨部汪姓、陳姓總幹事、李姓主任，以及官姓副領銜人、夏姓黨員夫婦等人約談到案，並在晚間移送地檢署複訊。訊後李惠玲廿萬元交保，官姓副領銜人十五萬元交保，夏姓夫妻疑參與抄寫連署書，各以三萬元交保，兩人交保後喊冤，否認參與。

五十八歲的李惠玲是國民黨籍，曾參選二○二二年宜蘭市民代表選舉落選。罷團一月啟動一階連署，李稱是自發性組成，在宜蘭市及羅東鎮各設一處連署站，但許多民眾反映，未曾看過連署活動。

依宜蘭縣選舉人數，第一階段罷免提議連署至少要三六五三份合格連署書，罷團送出四二○六份到中選會；經審查合格數三二九九份，不足三五四份；剔除部分包括資料不全、重複提議、公務員不得參與一階連署，以及被查出有死亡連署及假簽名等偽造連署書等。

後來罷團補件送出八百多份連署書，在三月中旬確定通過一階連署，原預計四月廿九日啟動二階連署；未料，檢調展開搜索行動，二階連署是否生變？有待觀察。

宜蘭地檢署偵辦幽靈連署案，搜索國民黨宜蘭縣黨部等6處。（記者王峻祺攝）

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