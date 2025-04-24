《台中》罷免死亡連署 法制局長：這是不對的

市議員何文海詢問罷免進入三階段有多少人?（記者蘇金鳳攝）

2025/04/24 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免國民黨立委二階連署進度深受民眾關心，民進黨議員何文海昨在議會詢問民政局長吳世瑋八個藍綠立委會通過幾人？八區何時進行三階投票？吳世瑋表示，「不能預測」多少席通過；至於罷免期程，第二、三、四、五、六選區於五月六日連署截止，第八選區五月五日截止，第一、第七選區六月六日截止，選委會收件後四十天要完成審查，審查完後二十至六十天內就要投票。

何文海指出，全台大罷免中市八個立委一階段都通過，但罷免民進黨立委何欣純死亡連署六十六件，蔡其昌有八十三件死亡連署，最近國民黨主席朱立倫、北市長蔣萬安及市長盧秀燕說檢調不應全面調查，這是政治問題，他非常不以為然。

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何文海指罷免民進黨立委的死亡連署非常多，但國民黨卻質疑民進黨，他詢問吳死亡連署是誰查出來的？要送到哪個單位，死亡連署就是違法，全國都發生了，台中市還在發生，不小心就吃上官司，市選會根本就沒有進行宣傳。

吳世瑋表示，死亡連署是戶政所查出來，要送到市選委會，會往中選會送，但是不能公布；法制局長李善植表示，「死亡連署及重複連署都是不對」。

另外，何文海還詢問市選委會經費及人力、場地都準備好了嗎？同黨市議員曾朝榮要求罷免場地要比照選舉；吳世瑋表示，經費由中央撥給，場地、人員都和選舉時一樣。

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