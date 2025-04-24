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    《台中》「展翅廢翔」收件穩定 罷團：仍需衝刺

    中二「解顏團隊」、中三「拒瓔團隊」及「一罷擊臣」等罷團領導人都是媽媽，高喊「慈母守中縣、連署築防線」。（記者黃旭磊攝）

    中二「解顏團隊」、中三「拒瓔團隊」及「一罷擊臣」等罷團領導人都是媽媽，高喊「慈母守中縣、連署築防線」。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/24 05:30

    中二差6千多份、中三差9千多份、中八差3千多份 罷團籲選民踴躍連署

    〔記者黃旭磊／台中報導〕距離中央選舉委員會規定二階連署期限倒數不到一週，台中市罷免藍委江啟臣、顏寬恒及楊瓊瓔的罷團聯合公布現況，其中，罷免江啟臣僅差三千份連署達門檻，罷免羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪連署件數將於明天週五公布，罷團「展翅廢翔」稱穩定樂觀、仍需全力衝刺。

    3位媽媽聯合公布連署近況

    「女力護國計畫」發言人嚴雯馨昨天前往台中市全面罷免協會陪中二「解顏團隊」總召曾小姐、中三「拒瓔團隊」發言人Connie及「一罷擊臣」領銜人廖芝晏，四人對外表示，罷團領導人都是媽媽，勇敢站出來高喊「慈母守中縣、連署築防線」，拜託選民在二階連署期限倒數，踴躍連署罷免不適任立委，全力協助「艱困選區」連署過關。

    流淚拜託大家陪他們堅持下去

    曾小姐說，中二選區罷免二階連署達標門檻數三○二七八份，目前收到二五○○○份，還差六○○○多份連署才能達標；Connie說，中三門檻是二六○二六份，目前約一七○○○份，相差約九○○○多份，希望長輩勇敢出來，只要一支筆就可以改變國會現狀。

    廖芝晏說，中八選區門檻二一○六○份，目前收到一八○○○多份，僅剩三○○○份就可過門檻，再收到五○○○份就安全過關，「再三○○○份剩最後一哩路。」

    廖芝晏不捨志工從一階提議以來擺攤，每次都被檢舉，不斷在移位置，還遭到叫囂、咆哮與謾罵，大家很努力走到這裡，剩最後一哩路，她流淚拜託大家陪他們堅持下去，一定可以過關不要讓先前努力白費。

    相較於原台中縣區艱困，原市區罷免羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪收件相對穩定，「展翅廢翔」率先指出，壓到可以心安的收件數相對樂觀，「件數穩定成長ing，一定會過」。

    「敲羅行動」發言人萱說，法定門檻應該沒問題，明天週五（廿五日）就有好消息公布。

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