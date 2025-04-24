基隆檢警清晨訪查罷免連署人 議員︰彷彿白色恐怖

2025/04/24 05:30

〔記者盧賢秀、林嘉東／基隆報導〕罷免國民黨籍基隆市立委林沛祥的提議連署書有一一六件涉嫌偽造，檢警十八日清晨六時多前往連署人家中按門鈴詢問真偽，引發爭議。民進黨市議員鄭文婷質疑，民眾在毫無預警的情況下遭檢警登門查訪，部分文件被要求重新簽名、甚至須前往警局製作筆錄，喚起社會對威權時代白色恐怖的陰影。

毫無預警 還須到警局製作筆錄

法務部長鄭銘謙昨在立法院答覆民進黨立委陳培瑜質詢時表示，檢察官當天簽發傳票請司法警察送達，此合乎刑事訴訟法第六十一條規定，屬合法傳喚行為，考量基隆人大多在外地工作，當時是六時半開始送達，避免被傳喚對象還要再跑一趟，就由專人送達，符合刑訴法正常的傳喚程序。

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法務部長︰考量大多在外地工作

林沛祥認為，鄭銘謙對基隆人生活習慣的理解，恐怕過於浪漫。他支持查假、查偽，但應依法、有情理，呼籲法務部正視外界關切，釐清程序是否妥當，也希望未來檢調在偵辦過程更加周延、謹慎，以免影響人民對司法公正的信任。

鄭文婷表示，罷免是憲法保障的民主機制，連署人是表達民意的公民，最近很多人到她的服務處抱怨，「是不是做錯了什麼？這樣還能再簽嗎？」顯然司法行為在無形中干擾民主運作，讓合法連署的公民產生寒蟬效應。

罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，尊重司法機關調查權責，如果當初基隆市選委會認為提議人名冊有疑慮，應該依法行政、寄出一一六份查詢單，也不會衍生四月十八日有警察登門按門鈴擾民的情況。基隆市選委會則說，依法辦理選務。

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