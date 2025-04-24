為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆檢警清晨訪查罷免連署人 議員︰彷彿白色恐怖

    2025/04/24 05:30

    〔記者盧賢秀、林嘉東／基隆報導〕罷免國民黨籍基隆市立委林沛祥的提議連署書有一一六件涉嫌偽造，檢警十八日清晨六時多前往連署人家中按門鈴詢問真偽，引發爭議。民進黨市議員鄭文婷質疑，民眾在毫無預警的情況下遭檢警登門查訪，部分文件被要求重新簽名、甚至須前往警局製作筆錄，喚起社會對威權時代白色恐怖的陰影。

    毫無預警 還須到警局製作筆錄

    法務部長鄭銘謙昨在立法院答覆民進黨立委陳培瑜質詢時表示，檢察官當天簽發傳票請司法警察送達，此合乎刑事訴訟法第六十一條規定，屬合法傳喚行為，考量基隆人大多在外地工作，當時是六時半開始送達，避免被傳喚對象還要再跑一趟，就由專人送達，符合刑訴法正常的傳喚程序。

    法務部長︰考量大多在外地工作

    林沛祥認為，鄭銘謙對基隆人生活習慣的理解，恐怕過於浪漫。他支持查假、查偽，但應依法、有情理，呼籲法務部正視外界關切，釐清程序是否妥當，也希望未來檢調在偵辦過程更加周延、謹慎，以免影響人民對司法公正的信任。

    鄭文婷表示，罷免是憲法保障的民主機制，連署人是表達民意的公民，最近很多人到她的服務處抱怨，「是不是做錯了什麼？這樣還能再簽嗎？」顯然司法行為在無形中干擾民主運作，讓合法連署的公民產生寒蟬效應。

    罷免團體「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，尊重司法機關調查權責，如果當初基隆市選委會認為提議人名冊有疑慮，應該依法行政、寄出一一六份查詢單，也不會衍生四月十八日有警察登門按門鈴擾民的情況。基隆市選委會則說，依法辦理選務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播