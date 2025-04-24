生生喝鮮奶 蔣萬安宣傳片挨批「造神」

2025/04/24 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨天到台北市議會民進黨團說明重大法議案，議員們都表示支持生生喝鮮奶，但不認同市府過度行銷蔣萬安個人的宣傳；鍾珮玲說，世界壯年運動會若也這樣鋪天蓋地的宣傳，之前蔣萬安就不用震怒，報名人數也不用擔心。林亮君也要蔣萬安，不用事事推中央，北市有地利之便，經費也是從中央統籌分配稅款而來，大可不必政治操作。

蔣︰為孩子好 非個人宣傳

議員簡舒培表示，教育局要求學校要放蔣萬安讓孩子喝鮮奶的影片，並且要回報，「孩子都知道是蔣萬安讓他們喝鮮奶的」，她質疑「若是為孩子好，為什麼要行銷蔣萬安」；議員林延鳳也說，牆上投影的是蔣萬安的影片，中午廣播是蔣萬安的聲音，「不要造神」。議員劉耀仁建議下架影片，何況「一週一次，夠嗎？」還是為連任鋪陳？

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蔣萬安反駁說，為了孩子好，怎麼會是為個人宣傳，議員質疑為什麼只給喝一次，酸中央連喝一次都不願意給；若議員們認同這政策，未來實施穩定後，財政允許會擴大到讓國、高中更多的孩子喝到，還邀民進黨議員如果也願意宣傳，可以跨黨派拍宣傳影片。

議員陳賢蔚不滿蔣萬安說中央不錯，認為用個人的好惡再批判；議員何孟樺也提醒他不要做政治操作；鍾佩玲強調，沒有人反對生生喝鮮奶，反對的是鋪天蓋地個人作秀的宣傳方式，若世壯運也這樣宣傳，之前蔣萬安就不會震怒，要求公共運輸處等單位要配合宣傳，世壯運的報名人數，大家也不用擔心了。

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