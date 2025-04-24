調查局長反嗆羅智強：為何罵抓作弊的

調查局長陳白立（右）昨回應國民黨立委羅智強質詢表示，作弊被抓到了，結果沒有譴責作弊的人，一直在罵抓作弊的人。左為法務部長鄭銘謙。（記者王藝菘攝）

2025/04/24 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕針對台北地檢署偵辦藍營幽靈連署案搜索國民黨台北市黨部，國民黨立委羅智強昨在立法院司法及法制委員會質詢調查局長陳白立時，提到基隆罷免藍委案也出現涉偽造文書，「有沒有搜索民進黨黨部？」陳白立回應：「作弊被抓到了，結果沒有譴責作弊的人，一直在罵抓作弊的人。」他還反問羅：「這個死亡連署是這麼明顯偽造文書，檢調機關可以閉著眼睛當作不知道嗎？」

死亡連署明顯偽造文書

檢調可以閉眼裝不知嗎

羅智強昨質詢陳白立「有沒有搜索民進黨黨部」，並幫他計時喊：「十秒、廿秒！」陳白立則表示，有人作弊被抓到，不去罵作弊的，一直罵抓作弊的，「這讓我有點confused（困惑）」。

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陳白立說，「這麼短時間，突然間這麼多往生的前輩能夠起來簽名，這不是很奇怪的事情嗎？」並提到搜索民進黨黨部「要看個案需要」，羅智強則是繼續跳針「第三次問你有沒有搜索民進黨黨部？你答不出來，你心虛啦。」陳回應表示：「這本來就是看個案需要。一直罵抓作弊的人。」

另針對罷免國民黨立委林沛祥連署書涉嫌偽造案，對於羅智強大吼「這麼明顯偽造文書的基隆市！你去騷擾連署人」，陳白立指出「基隆那件沒有死亡連署」。

民眾黨立委黃國昌則針對台北地檢署偵辦民進黨四名黨工涉共諜案，質詢陳白立，質疑調查局拘提總統辦公室前諮議吳尚雨前，總統府先將吳尚雨職務解除，總統府為什麼對調查局的偵查作為，掌握得這麼清楚？陳白立回應，「這個我們無所悉。」黃國昌則表示他會追查到底。

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