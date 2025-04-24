「當在野黨進行政治攻防」 賴：國家已繼續向前走

賴清德昨在民進黨中常會強調，當在野黨進行政治攻防時，國家已經繼續在向前走。（圖由民進黨提供）

2025/04/24 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕全球關稅戰延燒，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，目前對美經貿對談，第一階段談判順利，盼大家給政府更多支持。賴呼籲，當在野黨進行政治攻防時，國家已繼續向前走，政府會做所有受到關稅影響產業的靠山，也希望朝野團結一致，讓國家跨過挑戰、繁榮發展。

民進黨昨召開中常會。據轉述，賴清德談及，面對美國新的關稅政策，政府結合跨部門與民間的力量，不僅持續對美談判，更要全力相挺台灣產業。

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賴表示，若對美經貿談判有任何進展，政府一定會向國人報告，也會全力保障國內產業的權益以及公平競爭的地位。美國宣布關稅政策的隔天，行政院已宣布「九大面向、廿項措施，總經費八八○億元」的產業支持方案，照顧受影響的產業；日前也公布方案的申請程序、條件以及相關細節。

他說，「當在野黨在進行政治攻防的時候，國家已經繼續在向前走」，政府的承諾也如期上路，做所有受到關稅影響產業的靠山。他希望朝野能夠團結一致，支持這些方案，讓國家能夠跨過這些挑戰，繼續繁榮發展。

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