北檢前集會》綠批帶頭違法 蔣火爆互槓

台北市長蔣萬安23日赴民進黨團說明市府重大法議案。（記者張嘉明攝）

2025/04/24 05:30

〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安本月十七日參加國民黨在集會遊行禁制區台北地檢署前的違法集會，昨天他到台北市議會民進黨團說明重大市政議題，面對民進黨議員批他帶頭違法，蔣萬安回應「是不是違法，不是議員你們說了算，也不是內政部長說了算。」

議員：剴剴等案 未見蔣立即表態

民進黨議員鍾佩玲說，剴剴案、寶林茶室案、幼兒園狼師案，蔣萬安第一時間都沒有表態，唯獨四一七北檢事件時，第一時間就說「我會去」，希望他把自己說的「以民生為主、以蒼生為念」，真正記在心裡並落實。

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蔣萬安昨天率市府團隊到北市議會民進黨團進行重大法議案報告。他四月十七日以「身為中華民國國民、台北市民以及三個孩子的父親」到北檢參加違法集會，也是議員關切焦點，紛紛認為他帶頭違法，氣氛一度火爆；冷靜下來後，蔣萬安強調，尊重警察局處理，依法辦理。

民進黨團總召陳慈慧說，台北市長的身分是不可以也不可能選擇性迴避；當有政治需要時，說自己是市民，撇開市長的責任，這對市民是災難、危險。議員簡舒培表示，市長帶頭參加違法集會、支持違法，是「帶壞囝仔大小」，他雖然是國民黨員，但不要忘了也是台北市長，以身作則很重要。

鍾佩玲指出，蔣萬安說要以民生為主、以蒼生為念，希望他要把這句話真正記在心裡並落實。議員趙怡翔也提到，蔣萬安說他以三寶爸的身分，更是要留給下一代守法的精神，而不是帶頭違法。

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