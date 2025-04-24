焦點評論》藍白都畏戰

台北市長蔣萬安拋出「倒閣」議題，國民黨主席朱立倫昨表示，黨籍立委大多不贊成以倒閣方式自傷。（記者張嘉明攝）

2025/04/24 05:30

記者施曉光／特稿

台北市長蔣萬安拋出倒閣主張後，國民黨主席朱立倫先在上週撂話「任何對台灣民主有幫助，能讓獨裁者下台或悔悟的方式，都不排除」，但時至昨日，又以擔心無法傷及賴清德為由，幫多數藍委表態「反對倒閣自傷」，話說白了，就是畏戰！

因為即便立法院通過倒閣，總統依法可以另行任命閣揆，不解散立法院，國民黨雖未換得國會全面改選，但也稱不上是「賠本生意」，朱立倫卻以可能傷不了賴清德為由，反對倒閣，顯然藍營立委真正害怕的是國會全面改選；至於民眾黨的立場，不過就是拿總統一併改選做為擋箭牌，閃躲國會全面改選。

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民眾黨反對倒閣，司馬昭之心路人皆知，因為國會一旦全面改選，不但能戰的區域立委候選人難覓，政黨得票率恐怕也難以跨越分配不分區席次的五％門檻，白營現有的八個不分區席次，恐將由藍、綠兩黨瓜分殆盡，大筆的政黨補助金也沒了。

在藍營方面，除了不分區立委不支持倒閣，對於一些能躲過風口浪尖的區域立委，自然也不想碰改選，尤其立法院長韓國瑜，國會龍頭寶座連屁股都還沒有坐熱，只怕很難放下已經在嘴裡的肥肉。

不過，朱立倫昨日談話還是保留了一手，不但強調任何民主手段都會被列為國民黨的選項，而且「倒閣一直都是選項，從來沒有排除」，朱立倫所謂沒有排除的「選項」，就是為國民黨的可能「後路」留下一手。

畢竟一旦通過第二階段罷免連署門檻的藍委人數多達十幾二十餘個，藍營與其被動因應第三階段的罷免投票，甚至當事人真被罷免，就無法參加補選，還不如全部推倒重來，讓每一位被罷的藍委起碼還有再選一次的機會。

朱立倫昨還意在言外地說，任何選項都要有策略、方法，如果此時有人為了個人私利、小恩小怨計較，絕對不是孫中山的信徒，此話不但說給那些因為負有協防轄區立委責任，因而支持倒閣的蔣萬安等藍營百里侯聽，更是提醒所有藍軍立委，一旦大罷免出現潰不成軍，大家還是可能要有推倒重來的心理準備。

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