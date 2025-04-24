指朱面臨領導危機 綠委：藍陷「路線之爭」

台北市長蔣萬安拋出「倒閣」議題，國民黨主席朱立倫昨表示，黨籍立委大多不贊成以倒閣方式自傷。（記者張嘉明攝）

2025/04/24 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢、劉宛琳／台北報導〕台北市長蔣萬安拋出「倒閣」議題，國民黨主席朱立倫昨表示，黨籍立委大多不贊成以倒閣方式自傷。民進黨立委觀察，國民黨面臨「路線之爭」與「領導危機」的困境，進而劍走偏鋒，失去做為最大在野黨應有的忠誠角色，對台灣民主造成傷害。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，倒閣議題涉及國民黨內的權力競逐，蔣萬安提出後，中廣前董事長趙少康跟進開砲，這顯然是國民黨內部的路線之爭，再到苗栗縣長鍾東錦表態支持台中市長盧秀燕角逐黨主席，環環相扣、皆反映朱立倫的領導危機；由此觀之，該議題本身的正當性，並非為了國家或人民，而是為了個人爭權進行的政治操作，這也是民進黨不會隨之起舞的原因。

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民進黨團總召柯建銘表示，大罷免之所以成為台灣此時此刻的旋律，要感謝大民意，當大民意捲起千堆雪、大覺醒時，自然抗中保台。而賣台亡國的藍白立委，欲擋之、抗之，就如以卵擊石、螳臂擋車，將節節退敗千里，潰不成軍。

國民黨團書記長王鴻薇指出，黨團及藍營內部都有在討論倒閣，但目前最重要的是在野黨的合作與團結，目標一致是拉下極權政府。國民黨立委牛煦庭則說，任何讓總統賴清德下台的方法都不排除，黨內都是良性討論，沒有什麼茶壺內的風暴，不必過度解讀。

國民黨立委謝龍介則認為，倒閣會成功、而且會贏。他分析，國民黨不分區有十三席、民眾黨八席，共廿一席，只要賴清德總統敢解散國會重選，國民黨至少可以禮讓民眾黨三席，拿出「大蛋糕」與民眾黨共同配票、共同合作。他強調，這是開啟藍白合作的大時代，將來可以共同執政。

另有國民黨立委私下說，若政治算計太多，最後一定會考慮太多，不會提出不信任案。也有國民黨立委直言「不划算」，國民黨本來就是多數，倒閣沒必要。

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