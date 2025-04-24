馬公艦維修冒濃煙 官兵均安

海軍基隆級驅逐艦「馬公艦」昨在蘇澳中正基地進行廠級維修，下午兩點多驚傳火警，船艙直竄濃煙。 （民眾提供）

2025/04/24 05:30

〔記者王峻祺、方瑋立／綜合報導〕海軍基隆級驅逐艦「馬公艦」昨在蘇澳中正基地進行廠級維修，下午兩點多驚傳火警，船艙直竄濃煙。軍方回應是維修不慎冒出濃煙，單純悶燒沒起火，官兵人員均安，宜蘭縣消防局也派出八車十四人艦外戒護。

馬公艦昨執行廠級維修，疑不明原因船艙冒出大量濃煙，海軍依據標準作業流程，立即疏散官兵，所有人均安，第一時間也進行排煙作業。海軍艦隊指揮部表示，馬公軍艦執行廠級維修通風間燒焊工程，下午兩點巡查人員發現鄰艙（儲物間）冒煙。

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海軍發現冒煙後，立即部署應處並排煙，人員無傷損，並已編組人員釐清肇因及物品損壞狀況。宜蘭縣消防局獲報，也出動南方澳、蘇澳及馬賽等三個分隊，進行艦外戒護避免燃燒，總計到場十四名消防員，以及消防車等各式車輛八輛。

馬公艦原為美海軍紀德級艦，於二○○五年至二○○六年間交艦，分別命名為「基隆」、「蘇澳」、「左營」與「馬公」軍艦，目前駐地於海軍蘇澳軍港，隸屬海軍一六八艦隊。基隆級軍艦排水量為七千兩百八十九噸，排水量滿載可達一萬零五百噸，最大速率卅節。

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