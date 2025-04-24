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    藍營罷免案領銜人比納粹手勢 以色列代表：許多人仍不了解大屠殺教訓

    總統賴清德（前排左三）、民主基金會董事長韓國瑜（右三）、國安會秘書長吳釗燮（左二）、以色列駐台代表游瑪雅（左一）等人昨出席「二○二五年國際猶太大屠殺紀念日活動」。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德（前排左三）、民主基金會董事長韓國瑜（右三）、國安會秘書長吳釗燮（左二）、以色列駐台代表游瑪雅（左一）等人昨出席「二○二五年國際猶太大屠殺紀念日活動」。（記者廖振輝攝）

    2025/04/24 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕日前罷免民進黨立委案的國民黨籍領銜人宋建樑，公然配戴納粹符號臂章、手比納粹敬禮手勢，引起以色列、德國駐台機構譴責。以色列駐台代表游瑪雅昨在國際大屠殺紀念日活動致詞表示，他們投入大量時間與心力，在台灣推廣有關大屠殺的歷史與教育，令人遺憾的是，許多人仍然不了解大屠殺的重要教訓。

    出席大屠殺紀念日 賴：民主是抵禦專制重要力量

    台灣民主基金會昨舉辦「二○二五年國際大屠殺紀念日活動」，總統賴清德、台灣民主基金會董事長韓國瑜、以色列駐台代表游瑪雅、德國在台協會副處長何峰等出席。

    游瑪雅表示，當今反猶太主義的崛起，大屠殺被視為一場歐洲的悲劇，與亞洲的經歷似乎無關。她認為，台灣同樣深諳抗暴之痛、尊嚴之爭，大屠殺的警示鐘聲穿透時空，對台灣人民同樣具有重要意義，它們教導我們沉默的危險，仇恨的後果，以及防患未然的必要性。

    游瑪雅表示，以色列今年擔任國際大屠殺紀念聯盟（IHRA）主席，呼籲全球夥伴承諾進行教育、承諾對抗仇恨，確保大屠殺的記憶不僅僅作為歷史，並作為一個警示和道德責任，創造永遠不會再發生這種暴行的未來，期待台灣政府、議會、各個組織和大學積極參與這項普世承諾，並採納IHRA的反猶太主義定義。

    何峰致詞表示，紀念活動的核心價值不僅是保存記憶，更重要的是重申「永不重蹈覆轍」的保證。

    賴清德說，紀念活動不僅是對過去的回顧，更是對未來的警示，提醒我們仇恨、偏見、極端主義對全體人類的威脅，而良知、正義、民主及人權，是抵禦暴行與專制的重要力量。

    韓國瑜說，民主及人權是民主國家共同的語言，更是全球民主同盟共同堅守的普世價值；透過今日的紀念活動，希望讓台灣民眾學習以色列與德國如何面對歷史悲劇，再次共同攜手努力，避免相同的悲劇再次發生。

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