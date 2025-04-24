劉書彬引中國反分裂法批政府 民進黨：有這種立委還需要敵人嗎

民眾黨立委劉書彬前天質詢時引用中國反分裂國家法抨擊政府。民進黨昨質疑，立委在國會殿堂要求中華民國行政院長應遵循中國法律，如此驚人之言，非常可怕。（記者塗建榮攝）

2025/04/24 05:30

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕民眾黨立委劉書彬廿二日在立法院總質詢用中國「反分裂國家法」，質疑行政院長卓榮泰未經院會討論稱對岸為境外敵對勢力。民進黨昨批評，藍白一面倒幫中共說話，還在國會殿堂要求中華民國行政院長遵循中國法律，這是幫中共推動一國兩制嗎？有這種立委，還需要敵人嗎？民眾黨則回應，堅定捍衛中華民國主權，誓言守護台灣民主法治，但也期許立委發言「謹慎再謹慎」。

民眾黨盼黨籍立委發言謹慎

民眾黨發言人張彤表示，立委質詢是民主機制的重要一環，期許在發言與監督政府施政時，應該以「中華民國利益」為優先考量，謹慎再謹慎，避免讓民眾黨堅定守護台灣的立場遭到曲解與質疑。

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民進黨發言人吳崢昨召開「藍白，為什麼到現在還不反共？」記者會。他批評，藍白兩黨一邊不斷跟台灣社會說共諜滲透問題嚴重，一邊在立法院封殺立委赴中報備條款，可見藍白就是口是心非，嘴巴說反共，實際上一個在立院內要求行政院長遵守中國法律，一個派副主席、黨團總召到中國和共產黨合作。

吳崢說，劉書彬的質詢簡報中，公然引用中華人民共和國「反分裂國家法」，甚至要求行政院不能說中國是境外敵對勢力，否則將觸怒中國；中國可以定義兩岸關係是敵對狀態，但台灣不能說中國是境外敵對勢力？如此一面倒的幫中共說話，令人匪夷所思。吳質疑，劉書彬是否在幫中共推動「一國兩制」？

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