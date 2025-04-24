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    退將稱逾5千共諜潛伏 國安局：沒這麼多

    前國防部軍情局局長劉德良日前聲稱，目前在台共諜可能超過五千人。國安局副局長黃明昭（右）昨日強調，這是劉的推論，且該數字有算入近六年在台失聯中籍人士一千三百三十二人，國安局所掌握共諜人數沒有這麼多。（圖取自國會頻道）

    前國防部軍情局局長劉德良日前聲稱，目前在台共諜可能超過五千人。國安局副局長黃明昭（右）昨日強調，這是劉的推論，且該數字有算入近六年在台失聯中籍人士一千三百三十二人，國安局所掌握共諜人數沒有這麼多。（圖取自國會頻道）

    2025/04/24 05:30

    黃明昭：該數據算入1332失聯中籍人士

    〔記者方瑋立／台北報導〕國防部前軍情局長劉德良曾指出，中國在台間諜恐逾五千人。國安局副局長黃明昭昨對此表示，此為劉的推論，該數字應有拼湊近六年在台失聯中籍人士一三三二人，國安局所掌握的共諜人數情蒐，並沒有這麼多。

    失聯中籍人士 持續專案調查

    立法院外交及國防委員會昨針對近期共諜案邀相關部會報告。民進黨立委李坤城詢問，劉德良說，潛伏在台灣的共諜已經超過五千人，這是過去的數字，現在可能更多，是否屬實？

    黃明昭表示，這是劉德良的推論，依據國安局所掌握、情蒐的資訊，沒有這麼多人，該數字有將在台失聯的中籍人士近六年累積的一三三二人「拼湊」進去。黃也說，失聯部分國安局則持續專案調查中，若是查到失聯中籍人士，會與其他情報單位聯合，清查此人在台時間、失聯時間的行蹤動態。

    民進黨立委陳冠廷與林楚茵昨詢問外交部如何精進，避免第一線人員在壓力下走偏。外交部政務次長陳明祺答詢說，將與國防部交流互動，研議比照新的接密查核精進，不以人或職等查核，而以接密程度作為依據，強化內控與教育訓練。

    立委赴中申報 馬文君表尊重

    民進黨立委沈伯洋另認為，立委都接觸到機密，立委赴中等最基本的揭露應該要做到，若去敵國見黨政軍，應要讓社會大眾知道。林楚茵也說，「兩岸條例」中，唯獨民意代表無須申報出入中國，這樣合理嗎？黃明昭回應，樂見補法制漏洞，但須交由主管機關與陸委會、立法院一同協商。

    國民黨立委馬文君說，她對限制立委、村里長、宗教人士赴中表示尊重也認同，但她以涉共諜案遭撤職前少將羅賢哲為例指出，僅來往第三國也可能淪為共諜。因此，她認為只要可能涉密的相關人員，出國門都應有相關報備規範，對國安更有保障。

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