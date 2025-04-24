陳建仁任總統特使 出席26日教宗葬禮

外交部昨日下午宣布，我國將由前副總統陳建仁以總統特使身分代表出席教宗方濟各葬禮。圖為2018年10月14日時任副總統陳建仁出席教庭封聖大典覲見教宗方濟各。（總統府提供）

2025/04/24 05:30

外交部：陳與方濟各關係深厚 我方最佳人選

〔記者黃靖媗、施曉光、吳柏軒／台北報導〕天主教教宗方濟各廿一日逝世，享壽八十八歲，預計於當地時間廿六日舉行葬禮。外交部昨宣布，總統賴清德指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表我國前往教廷出席葬禮弔唁，外交部再度代表我國表達對教宗辭世的哀悼，並將全力安排陳建仁以特使身分前往教廷。

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賴、朱等政要 赴方濟各靈堂悼念

賴清德總統昨上午抵達方濟各靈堂，與天主教會台灣地區主教團主席李克勉、台北總教區總主教鍾安住等人握手致意，隨即灑聖水、獻花、獻果、獻爵及三鞠躬悼念，與在場人士話家常、短暫停留後離開。

李克勉表示，賴總統在靈堂致意後，短暫與眾人談到他自己在台南任職時，與教會互動關係良好。

外交部次長吳志中受訪表示，陳建仁曾見過已故教宗六次，院士證章也是方濟各所頒，與方濟各的關係最深，當面或感情的考量應該是最重要的，陳建仁應該是目前對梵蒂岡表達我方懷念及不捨的最佳人選。

賴未親赴 吳志中：時間非常壓縮

至於並非由總統賴清德親赴教廷弔唁，吳志中表示，每次都有不同的做法。被問到是否有來自中國方面的壓力，吳僅表示，廿一日才知道教宗逝世的消息、葬禮廿二日決定會在廿六日舉辦，時間上非常壓縮，討論的時間不多，這是最佳選擇。

外交部表示，台梵邦誼源遠流長，雙方互動密切，經過雙方討論，由於陳建仁曾六度晉見教宗方濟各，並獲教宗親自頒授教廷宗座科學院院士證章，與教宗關係深厚，我方決定由陳建仁代表我國出席教宗喪禮。

國民黨主席朱立倫昨也與秘書長黃健庭前往方濟各靈堂追思，隨後發文表示，「主懷安息，永懷慈悲，悼念方濟各教宗」。朱指出，方濟各一生致力於推動社會公義、環境保護、宗教包容與教會改革，不僅是全球信仰者的精神典範，更是人性尊嚴的象徵。

天主教教宗方濟各辭世，總統賴清德（右一）昨日赴天主教台北總主教公署，向教宗方濟各靈堂追思。（取自總統府官網）

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