國民黨主席今年改選 鍾東錦：9成正副議長支持盧秀燕參選

台中市長盧秀燕（前左）昨日出席在苗栗縣舉辦的「中部地區企業座談會」，苗栗縣長鍾東錦（前右）於會場迎接。（記者彭健禮攝）

2025/04/24 05:30

〔記者彭健禮、黃子暘、洪美秀／綜合報導〕國民黨主席將於今年改選，現任黨主席朱立倫可能競選連任，前彰化縣長卓伯源也表態參選。無黨籍苗栗縣長鍾東錦昨受訪表示，經他了解，九成的國民黨地方正副議長要推台中市長盧秀燕參選下屆國民黨主席，他也認為盧是一位非常棒的領袖，他個人絕對全力支持。

鍾：藍營縣市首長 大部分挺盧

朱立倫說歡迎 稱關心台灣安定

國民黨主席朱立倫昨到新竹參加反惡罷活動，對鍾東錦的說法表示，很好，非常歡迎。他說，目前縣市長最關心的就是台灣安定，不要再搞政治惡鬥。

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中彰投苗雲五縣市「中部地區企業座談會」昨在苗栗市舉行，盧秀燕、鍾東錦及雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華皆出席參加，盼透過經驗分享與產業交流，深化跨域合作，促進中部區域經濟整合與成長。

鍾東錦談到國民黨主席選舉表示，他廿二日剛好和新北市議長蔣根煌及新北市長侯友宜在一起談了一些事情；據蔣根煌給他的訊息是，有九成的國民黨地方正副議長是全力支持盧秀燕，要推盧出來參選黨主席。

藍營縣市首長部分，鍾東錦說，就他在藍營縣市首長的群組中觀察所得，他認為絕大部分的藍營縣市首長也是希望盧秀燕可以挺身而出來領導國民黨。

鍾東錦認為，此時國民黨是非常的危急，需要有能力、冷靜的領導者，尤其女性擁有男性所欠缺的柔軟與細膩想法；盧是一位非常棒的領袖。

蔣根煌接受記者查證時回應說：「沒有啦，私下閒聊而已，目前也不知誰要參選黨主席。」

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