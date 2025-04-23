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    首頁　>　政治

    罷團宣講被警舉牌 吳欣岱︰以前從未發生

    基進黨秘書長吳欣岱昨表示，與志工在路口進行和平宣講，卻被警方舉牌「行為違法」。（取自吳欣岱臉書）

    基進黨秘書長吳欣岱昨表示，與志工在路口進行和平宣講，卻被警方舉牌「行為違法」。（取自吳欣岱臉書）

    2025/04/23 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕公民團體「港湖除銹」罷免國民黨立委李彥秀連署收件已經突破四萬份，朝六萬份的安全目標邁進，基進黨秘書長吳欣岱昨表示，一早與幾個志工在路口宣講，卻被警方舉牌「行為違法」，相較過去幾十年在街頭宣講從未被舉牌，質疑「小市民講話的空間，還剩多少？」 警方表示，接獲民眾報案有團體使用擴音器妨害安寧，派員到場勸阻，繼而舉牌「勸導」，宣講團體在九點結束，和平離去。

    吳︰小市民講話空間剩多少？

    吳欣岱表示，昨天早上與志工在路口和平宣講，沒有封路、沒有圍堵、沒有怒吼激罵，卻被警方舉牌「行為違法」，他們配合警察依法執行後，各自回去上班上課。

    不過，吳欣岱貼文中警方舉牌的時間是去年十一月底，引起質疑；吳欣岱解釋說，內湖分局的員警或許是第一次執行集會遊行法，連要先舉牌警告都是他們提醒後，員警才返回派出所拿牌子，可能因此忘了改時間。

    警方︰民眾報案擴音器妨害安寧

    警方表示，上午約八點半接獲民眾報案，指稱有團體使用擴音器妨害安寧，派員勸導暫停宣講未獲接受，團體仍繼續以廣播器宣講；派出所所長接獲員警通報後到現場處置，發現團體未申請集會核准並持續以擴音器宣講，在八時五十四分第一次舉牌「勸導」，宣講人在九點結束宣講，和平離去。

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