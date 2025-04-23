《台南》台南挺大罷免 民進黨市黨部獲1460份連署書

民進黨台南市黨部主委郭國文（中）昨宣布共收集1460份罷免藍委連署書。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/23 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨南市黨部響應「全國大罷免」行動，市黨部收集、再加上黨公職交件，總共一四六○份二階罷免連署，前幾名以中部地區藍營立委居多，目前累積第一名台中黃健豪有六十五份，花蓮傅崐萁居第七有五十二份。

前5名4位中部立委 台中黃健豪65份居冠

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市黨部為服務戶籍在外地的民眾參與罷免連署，三月底及清明連假期間選在中西區國華街、安平老街及北區花園夜市、武聖夜市等觀光熱點擺攤宣傳。昨天公布成果，市黨部收集一三一三份，再加上黨公職交件一四七份，總共一四六○份。

一四六○份罷免連署書中，第一名黃健豪、第二名鄭正鈐，第三名羅廷瑋、第四名顏寬恆、第五名丁學忠、第六名廖偉翔。罷免傅崐萁連署書排第七。

市黨部主委郭國文說，以非罷區的角度來說，在南市能夠收集到這些連署書十分可貴，現場觀察參與連署以年輕人居多，估計超過八成，將把這些連署書交給立委沈伯洋，送到各選區罷免團體。

郭國文觀察逾8成年輕人參與連署

郭國文表示，他評估這次罷藍委二階過關進入罷免投票，可望有十五至廿個，二階連署成功機率高。對國民黨提出倒閣以反制大罷免有不少評論，郭國文認為國民黨內部已經產生矛盾與路線之爭，公民力量的反撲，將讓台灣繼續前進。

罷免志工代表Kate表示，身為在地庶民不只為了家鄉台南，更為了台灣前途，看到每位連署民眾想要改變國會的眼神，志工們都不覺得累，雖然他們不一定是民進黨籍，但大家都願意站出來，這是一種榮譽感，「我要鼓勵大家站出來，不要害怕，因為這是人民意志的展現」。

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