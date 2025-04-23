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    《台中》推「飛鴿傳書」 艱困選區拚連署過關

    台中「解顏行動」推出「飛鴿傳書」服務，由志工投遞附有連署書信封，選民郵寄即可。（罷團提供）

    台中「解顏行動」推出「飛鴿傳書」服務，由志工投遞附有連署書信封，選民郵寄即可。（罷團提供）

    2025/04/23 05:30

    〔記者黃旭磊、蘇金鳳／台中報導〕罷免藍委二階連署期限再過一週就要截止，「中二解顏行動」投入資源號召舊台中「縣區」選民，在最後關頭支持「艱困選區」，讓罷免台中六區藍委全數連署過關，以便進入三階投票。

    「解顏行動」發言人小彥表示，最後關頭將在今天（廿三日）由「全面罷免協會」，包括中二解顏行動及中三拒瓔、中八一罷擊臣團隊號召舊「縣區」選民參與連署，針對「艱困選區」投入資源派報，呼籲儘速連署寄回，力拚台中六區全過關。

    「解顏行動」並推出「飛鴿傳書」服務，由志工家家戶戶投遞附有連署書信封，選民郵寄送出連署書，在家中安心連署，不需拋頭露面引起鄰居議論。

    民進黨中市黨部也進行最後衝刺，開始發簡訊給黨員，呼籲尚未連署的黨員本週趕快去連署，讓六個罷團可順利完成二階連署。

    民進黨中市黨部主委許木桂表示，本週被列為最後連署週，各罷團五月前將停止收件、展開造冊，民進黨台中市黨員約二．四萬多人，在大罷免的最後關頭一份連署書都不能少。

    台中市黨部二十一日對所有台中市黨員發出簡訊，「黨員同志們，挺身而出，就是現在！二階罷免進入關鍵時刻，我們需要您的行動力，請踴躍參加連署，一起下架不適任藍委。」

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