軍公教加薪何時入帳 卓：確定5月發

行政院去年拍板今年起軍公教加薪三％，行政院長卓榮泰強調，五月份確定會發放。（記者塗建榮攝）

2025/04/23 05:30

〔記者謝君臨、陳鈺馥、劉宛琳／台北報導〕行政院去年拍板今年起軍公教加薪三％，但受藍白立委大幅刪減、凍結今年度中央政府總預算案等影響，遲至目前仍未發放。國民黨立委翁曉玲昨質詢時詢問何時會發，行政院長卓榮泰強調，五月份確定會發，是在廿二日早上決定的。

對於翁批評政府遲發薪水，卓反批，是因為（藍白）刪預算刪到無法確定、無法執行，不要把責任怪到行政院。卓揆表示，關於預算問題，之前送過覆議案，在覆議案之前不宜就預算動支；廿二日上午，已決定於五月份發放軍公教加薪三％薪水。

請繼續往下閱讀...

立法院上個月否決行政院所提出的今年度中央政府總預算案、財劃法修正案的覆議案，卓榮泰昨在立院表示將聲請釋憲。

據了解，針對藍白大砍亂修的中央政府總預算案、「財政收支劃分法修正案」，政院僅聲請釋憲，但不會聲請暫時處分。

至於總預算案解凍，行政院發言人李慧芝昨強調，行政院會將一三八一億元解凍案全數送至立法院，希望立院能在短時間內全部解凍，減低人民在行政接洽上的困難與不便。

預算刪減數遲無法確定

致政院無法提出解凍案

李慧芝指出，過去一個月來，政院無法提出解凍案，原因之一是因為總預算案刪減數無法確定所致。由於預算的凍結數是按照「先刪後凍」原則來計算，亦即在扣除刪減數後，才能將新的預算數當作凍結的基礎，在立法院沒有確認刪減數的前提下，就無法確認剩餘數，也無法在剩餘的預算中確認凍結數，部分涉及凍結比率的案件，各機關就無法明確計算凍結金額。

李慧芝提及，為使行政機關能正常運作，卓揆日前已請主計長陳淑姿試算，近日確認今年度中央政府總預算案遭立院凍結項目共一五八四項，合計一三八一億元。

多機關業務費遭凍 影響運作

此外，總統府、行政院、原民會、原住民族文化發展中心、中選會、交通部等六個機關，業務費遭凍結七十％；國防部、鐵道局、民航局等十三個機關業務費也被凍結，須經立院院會同意後始得動支，已影響機關基本運作維持。

國民黨團則表示，今年度中央政府總預算案從二月開議起算至今，延宕超過八十天，行政院不思積極與立法院溝通，選擇由部會首長發動大肆造謠賣慘，就是不把預算解凍案送交立法院審議。對行政院刻意延宕預算解凍，國民黨團要求卓榮泰負起完全的責任，並向因行政院惡意杯葛權益受到損害的民眾公開道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法