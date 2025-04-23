黃國昌稱政府無關稅衝擊評估 民進黨：卓揆報告當天 白委全缺席

民進黨昨指出，行政院長卓榮泰11日赴立院針對美國關稅專案報告，當天民眾黨立委全缺席。（記者陳昀攝）

2025/04/23 05:30

〔記者陳昀、林欣漢、林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌昨召開「在野領袖峰會」，黃批評政府無心也無能就美國關稅提出衝擊影響評估，建議藍白攜手打造平台，提出民間版報告；民進黨反駁指出，行政院長卓榮泰十一日曾赴立法院進行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」專案報告，當天民眾黨八席立委全數缺席，第三大黨主席公然說謊，朱黃兩人潑髒水、造謠，以團結之名行抹黑之實。

「朱黃會」聚焦國際關稅情勢、國會改革、司法改革與罷免情勢等議題。朱立倫說，應該由賴清德總統召開國是會議，朝野黨團共商國是，共同面對挑戰，盼賴主席懸崖勒馬。

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斥在野黨潑髒水、造謠

朱立倫表示，經彙整國民黨智庫、藍營縣市首長意見，提出四項共同主張，包括提高特別條例金額至二千億元、擴大國安基金規模，擴大內需至少先開放一個月的免簽，大幅讓國際觀光客來台，以及分散市場、多元市場，中央地方同心協力拚經濟。

黃國昌主張要與美國簽訂自由貿易協定（FTA），而非僅停留在片面讓利與政治表態，藍白可以攜手建立民間版衝擊影響評估平台，可由前台大校長管中閔擔任主持人。

民進黨則召開「藍白破壞法治聯誼會，勿把民主當違法遮羞布」記者會，立委王義川及黨發言人吳崢、韓瑩與會。吳崢表示，朱立倫與黃國昌聲稱賴總統未積極因應關稅衝擊，是嚴重的不實指控，賴總統與卓榮泰已分頭展開產業傾聽之旅，並持續與百工百業交流，在野黨卻公然潑髒水、政治造謠，以團結之名行抹黑之實。

韓瑩指出，談判需要時間與耐心，行政團隊從美國公布新政策的第一時間，四月三日凌晨即開始分析關稅公式、同日上午召開跨部會會議，隔天提出八八○億元支持方案，台美也早於十一日展開關稅議題對談，政府不是沒做事，是在野黨視而不見，國策、國政需要台灣團結應對挑戰，不是在野的一場政治秀。

台灣需團結應戰 非政治秀

吳崢提及，黃國昌誣指行政院未提關稅衝擊影響評估，諷刺的是，卓揆前往立院專案報告當天，民眾黨立委全數缺席，是不是連最基本的認真上班都沒做到，才會搞這種大烏龍？

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