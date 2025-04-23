藍白在野領袖峰會》朱喊「倒賴」 黃：倒閣救不了台灣

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）昨舉行「在野領袖峰會」，兩人在會中握手致意。（記者廖振輝攝）

2025/04/23 05:30

〔記者林欣漢、林哲遠、劉宛琳、林承鴻／台北報導〕國民黨與民眾黨昨舉行在野領袖峰會。對於是否發動倒閣，國民黨主席朱立倫表示，國民黨的立場是倒閣、罷免等任何的方式及方法都不排除，不是單純喊倒閣，目標是要「倒賴」；民眾黨主席黃國昌則認為，倒閣救不了台灣，也質疑罷免制度成為少數總統選輸後翻桌的工具。

台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣說」。朱立倫表示，現在去問希望誰下台，大家都會說希望賴總統下台，大家都知道行政院長卓榮泰只是稻草人，賴隨時可以更換，真正需要下台、悔悟、改變的是獨裁者賴清德。

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朱強調，國民黨的立場是，包括倒閣、罷免、任何的方式及方法，人民力量的展現都不排除，但關鍵是「賴清德自己不動、換個稻草人，那我們在做什麼？」國民黨一定會有策略、方法、步驟、時間，不是單純喊倒閣，而是要「倒賴」。

黃則說，倒閣救不了台灣，也沒辦法解決現在想要專制獨裁的賴總統。大家應思考如何抑制賴繼續專制獨裁下去，如何發揮在野力量不讓民進黨為所欲為，選輸就翻桌。

倒閣若不是選項，民眾黨是否會協助正在被罷免的國民黨立委？黃國昌痛批，這種無差別式、全面濫用罷免制度，想讓民進黨重回一黨專政，民眾黨不會坐視不管。民眾黨不僅是為一些非常認真卻被發動罷免的國民黨立委抱不平，更重要的是不能讓執政者為所欲為。

媒體詢問，國民黨、民眾黨是否有設定目標，會合作到什麼程度？朱說，兩黨各有主體性及主張，也有很多共同合作的空間，不但在國會可以合作，將來在地方也能合作。

趙少康：請朱下令倒閣

不過，「戰鬥藍」領袖、前中廣董事長趙少康在臉書表示，看來藍白兩黨主席都不支持倒閣，但面對大罷免，國民黨已經人仰馬翻，昨天的會談也看不出在野有任何反制方案，「為了化被動為主動，開闢新的戰場，請朱立倫下令倒閣吧！怕什麼？」

趙還說，國民黨不必管民眾黨的態度，民眾黨沒有區域立委可被罷免，只要國民黨團結一致，提案倒閣，接下來就看民進黨敢不敢跟進？賴清德敢不敢解散國會重新選舉？

蔣萬安昨下午出席北市府活動，被媒體詢問對趙少康和黃國昌的意見有什麼看法，蔣說，「我說過倒閣可以是一個選項，大家有在討論是好事」。

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