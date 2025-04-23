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    國防部報告 》中共接觸基層國軍 脅迫以公務資訊抵債

    國防部副部長柏鴻輝22日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者塗建榮攝）

    國防部副部長柏鴻輝22日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前受訪。（記者塗建榮攝）

    2025/04/23 05:30

    揭露「全面吸收模式」

    〔記者方瑋立、劉宛琳／台北報導〕針對中共加劇對我竊密蒐情、人員吸收，國防部最新書面報告指出，近期偵破案件顯示，中共滲透對象已採全面吸收模式，大肆接觸國軍基層士官兵，再逐步金錢利誘或脅迫以國軍公務資訊抵債；隨著近年新興科技趨勢等多重因素影響，中共轉以網路滲透為重點，具「低成本、高代價」效益。

    低成本、高代價 轉以網路滲透

    國防部指出，中共過往亟欲吸收對象以高階幹部、情報及飛行戰管等人員為先，惟就近期偵破案件分析，其滲透對象採全面吸收模式，大肆接觸國軍基層官、士、兵，再逐步金錢利誘或脅迫以國軍公務資訊抵債。中共刺密標的則以國軍戰、演訓、兵力整建等項資訊為主，亦擴及體能鑑測、招訓計畫等一般資訊，研判是設陷誘吸官兵再逐步竊密。

    國防部說明，中共情工過往以自由行或觀光旅遊等名義入境，於我國國內直接面晤聯繫，後續改透由第三人引介所欲物色吸收對象赴境外接觸會晤，近年中共受新冠疫情、兩岸關係嚴峻、網路空間部隊成編，以及新興科技趨勢等多重因素影響，轉以網路滲透為重點，具「低成本、高代價」效益。

    針對中共透過網路勾聯佈建組織，國安局報告指出，中共透由FB、LINE等網路平台為媒介，利用網路貸款接觸需款孔急之現、退役軍人，以提供機敏資料償還債務，或引介軍中同袍發展組織，並以虛擬貨幣規避查緝。

    敵對勢力影響 難用民主秤量 卓揆︰境外電子投票不可行

    另，立院民眾黨團上週五提出「強化參政權 建立移轉投票」公投案，並於院會逕付二讀。行政院長卓榮泰昨在立法院答詢說，境外的電子投票絕不可行，境外敵對勢力對投票行為產生什麼結果，是無法用民主來秤量；境外的電子投票行為，「現階段不予採納、不予考慮」。

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