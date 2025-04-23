卓稱對岸「境外敵對勢力」 白委質疑╱邱垂正︰中共威脅台灣 是客觀事實

行政院長卓榮泰（左）、陸委會主委邱垂正（右）22日赴立法院備詢。（記者塗建榮攝）

2025/04/23 05:30

〔記者李文馨、謝君臨、方瑋立／台北報導〕民眾黨立委劉書彬昨在總質詢援引中國「反分裂國家法」條文，質疑行政院長卓榮泰未經過院會討論稱對岸為境外敵對勢力。陸委會主委邱垂正答詢說，全世界都知道中共對台嚴重威脅，這是客觀事實，「這樣的威脅難道委員沒有感受到」？卓榮泰也說，若還執迷在「兩岸一家親」，絕對不是台灣的現狀、主流。

卓︰兩岸一家親 絕非台灣主流

劉書彬質詢指出，卓榮泰四月十五日提到，確定中華民國與中華人民共和國互不隸屬，對岸聽起來是兩國論；卓則說，中華民國與中華人民共和國互不隸屬這是事實，對內法律用語可以用地區談論，但對外絕對不能把自己列為地區，「我們是主權獨立國家，叫做中華民國，要叫中華民國台灣也可歡迎，一樣非常響亮」。

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劉認為，中共國家反分裂法律定，若台獨勢力以任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或導致和平統一可能性消失時，得採取非和平方式捍衛國家主權和領土完整。邱垂正答詢表示，不該用中國的反分裂國家法框限兩岸互動，總統依據立法院通過的反滲透法定義，中國對台極限施壓、步步進逼，「哪一項不是境外敵對勢力」？

劉反駁，反滲透法是前總統蔡英文時期訂的，當時一黨獨大，應該要透過法律程序落實。邱垂正說，「法律是延續性的」，怎麼可能因為什麼黨就改變？且全世界都知道中共對台嚴重威脅，這是客觀事實、舉世公認，「這樣的威脅難道委員沒有感受到」？

卓表示，和平有兩種，一種是夠強、一種是投降。絕對要提升國防力量，強到讓境外敵對勢力不敢侵略。若委員執迷於兩岸一家親，絕對不是台灣現狀、主流；劉則說主流是維持現狀，卓強調：「我們沒有要從任何國家脫離出來，是中華人民共和國從中華民國脫離出去的，不是嗎？」

另外，邱垂正受訪時提醒，至今國人赴中國，失蹤、被盤查或強制拘留個案已達八十二案，陸委會鼓勵國人赴中前先行登錄，若需要緊急協助，政府可即時提供必要協助。

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