綠委關切中資滲透原保地 卓揆︰全面清查

行政院長卓榮泰（記者塗建榮攝）

2025/04/23 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委伍麗華昨質詢關切原住民保留地遭中資滲透情形，並以花蓮佳山基地為例，指過去曾有財團收購附近原保地，呼籲應修法增罰則。行政院長卓榮泰（見圖，記者塗建榮攝）答詢允諾全面清查，並表示應檢討罰則漏洞。

陸委會︰若違法買地 人頭、當事人都罰

立法院院會昨繼續進行施政總質詢，伍麗華質詢指出，近年來，包括日本、韓國、美國、瑞士等國，都有中資購買軍事機敏地區周邊土地問題。台灣的機敏設施周邊土地如果沒有被中資滲透，也難讓人相信。過去曾有媒體報導，位於花蓮的佳山基地，有財團大量收購附近土地，包含不少原保地。

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伍麗華詢問，中國人士用人頭在台投資、違法買地是否該罰？陸委會主委邱垂正答詢說，依現行罰則，人頭和當事人一樣也要負刑責與罰鍰，而陸資、中國籍人士買房地產、土地，「兩岸人民關係條例」基本上是嚴格許可。

伍麗華續問，中資若用人頭買地是否算人頭登記？內政部長劉世芳答詢說，算人頭登記；伍追問，中資如果用人頭買地，算不算借名登記？劉世芳回應，算，但無效，因為一個是中國人，一個是台灣人，中國人要按照「兩岸人民關係條例」規定辦理。

伍麗華指出，根據兩岸人民關係條例，要獲得許可才可取得土地，若不是禁止規定，就表示借名登記有效，中國人可不經許可人頭購地；但若是禁止規定，就代表借名登記無效，但兩岸條例只有民事上無效，但沒有行政罰、刑罰，這就是現行法規漏洞。

卓榮泰表示，許可制就是強力許可才可以，本來就是禁止行為，除非有非常大的特例。相關規定中沒有行政處罰或刑罰，這部分應該檢討，但如果遇到這類案子，至少先確定它是自始就是無效的購地行為，冒名頂替的人頭也無法在土地上執行任何權利。

伍麗華詢問，中資有無購買原保地？原住民委員會主委曾智勇表示，目前還在清查中。卓榮泰則說，中資購買任何土地必須經過嚴格法定程序，原民保留地問題會請原民會、陸委會及內政部共同清查；「原住民族保留地管理利用條例草案」過去曾送進立院，他也要求原民會詳細規劃，增加國家安全機制後，儘速送立法院審議。

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