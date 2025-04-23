美國務院︰民間交流緊密 擴大台美接觸

副總統蕭美琴（左）21日接見美國懷俄明州長高登訪問團。（總統府提供）

2025/04/23 05:30

AIT︰美跨黨派議員日前來台 重申對台支持

〔記者黃靖媗／綜合報導〕菲律賓政府廿一日公告第八十二號通函，放寬菲律賓政府與我國互動的若干限制。至於美國是否有望重現「川普一．○」官員訪台層級頻破紀錄的時期，美國國務院美東時間廿一日表示，美台非官方關係密切，共享相似價值且經濟與民間互動緊密，成為擴大接觸的動力。

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川普第一任期間，時任美國衛生部長艾薩曾於二○二○年八月訪台，是一九七九年以來訪台層級最高的美國內閣官員；時任美國國務次卿柯拉克也在同月訪台，是一九七九年以來訪台層級最高的國務院官員。拜登任內，訪台官員則以時任美國在台協會（AIT）主席羅森柏格為主。

至於如今川普重返執政，是否可期待行政部門高階官員再次訪台？根據中央社報導，美國國務院並未直接答覆，僅表示，台灣作為領先的民主政體與科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴。

美國國務院發言人說，美國與台灣有著密切的非官方關係，雙邊共享相似價值、商業及經濟關係深厚，民間交流緊密，這構成美台友誼的基石，成為擴大雙邊接觸的動力。

AIT則在臉書貼文指出，共和黨籍的美國聯邦眾議院外交委員會東亞暨太平洋小組主席金映玉、民主黨眾議員蘇西．李，與民主黨眾議員強尼．歐爾謝夫斯基近期在前往帛琉訪問途中，短暫停留台北，與外交部次長陳明祺及美國在台協會處長谷立言會面，重申美國對台灣長年以來的跨黨派支持。

AIT強調，美國致力確保印太地區的自由開放，支持台灣亦是守護此堅定承諾一環。

懷俄明州長結束訪台行 林佳龍盼加速ADTA簽署

此外，美國懷俄明州州長戈登十九日抵台訪問，並於昨日結束行程，離開台灣；戈登訪台期間，不僅會見副總統蕭美琴，也見證懷俄明州能源政策辦公室、懷俄明大學與台灣量子電腦暨資訊科技協會簽合作備忘錄。

外交部廿一日為戈登舉辦歡迎酒會。外交部長林佳龍出席並指出，目前台美雙方正積極洽談貿易協議，期待戈登能協助台灣，並加速推進「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」的簽署，促進雙邊商品與服務的流通，創造更友善的企業經營環境，強化台美經貿夥伴關係。林強調，期盼透過戈登此行的交流與協助，讓台美關係更加穩固。

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