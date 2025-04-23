公民7號影片「安太歲篇」 把立院妖魔鬼怪請出去才有好未來

Taiwan Action「公民7號」影片，陳文彬執導安太歲篇。（Taiwan Action提供）

2025/04/23 05:30

〔記者鍾志均／台北報導〕大罷免進入二階連署的倒數階段，「Taiwan Action公民罷免影片」昨推出陳文彬導演的「公民七號」影片「安太歲篇」，片中提醒全台民眾，把立法院那些妖魔鬼怪統統請出去，罷免一起來，才會有神明保佑好未來。

導演陳文彬上週推出罷免影片「電蚊拍篇」好評如潮，昨天推出的「安太歲篇」特別針對艱困選區對症下藥，並以直式影片拍攝，方便大家以手機觀看並轉傳分享。

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「安太歲篇」以台灣人最熟悉的宮廟為背景，一名信女詢問廟裡師父，今年除了安太歲還該做些什麼。師父掐指一算，竟發現她命沖立法院。

信女好奇自己住南部與立法院有何關聯？師父指示：「國家若要正常，財政預算不能亂刪，住南部也可以出力啊！」即使自己選區沒有可以罷免的立委，還是可以打電話或傳訊，一人找十人，請各選區的親戚朋友全部動起來。

陳文彬表示：「我常在中南部，發現當地許多人似乎不覺得大罷免跟自己有關係，因為南部相對沒那麼多立委要被罷免，就覺得好像那是北部人的事，我就覺得應該要讓大家知道這是整個台灣的事情。」

盼中南部朋友 打電話拉連署

陳文彬希望本片可以引起中南部朋友共鳴，打電話拉連署，一起參與救國行動。地不分南北，人不分老少，全民團結罷免藍委，反共救國！」

「安太歲篇」和前作「電蚊拍篇」同樣與來自嘉義的朋友們合作，演員、劇本也是嘉義的朋友們協力完成。陳文彬說：「雖然嘉南沒有罷藍委的名單，但大罷免是全國人民的事，他們也想盡一份力，希望每位南部的朋友們，都能積極找出罷藍委區的十位親戚、朋友、同學，請他們去連署站簽二階連署。」

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