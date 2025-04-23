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    藍白拚法庭直播、妨害司法公正罪三讀 綠委︰恐變公審 影響司法獨立

    藍白拚本會期三讀法庭直播、妨害司法公正罪， 綠委認為恐變公審、影響司法獨立。（資料照）

    藍白拚本會期三讀法庭直播、妨害司法公正罪， 綠委認為恐變公審、影響司法獨立。（資料照）

    2025/04/23 05:30

    〔記者林哲遠、林欣漢、李文馨／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌昨共同召開在野領袖峰會，面對北檢偵辦國民黨青年軍幽靈連署、民眾黨前主席柯文哲涉貪等案，黃國昌宣告，將提出「法院組織法」修法，推動法庭直播制度，並與國民黨合作三讀通過「妨害司法公正罪」。

    對此，律師出身的民進黨立委莊瑞雄認為，若有高度公共利益、社會關注的案件，如「憲法訴訟法」或重大人權案件，公開直播很好；但若是一般案件直播，時常涉及被告、證人及被害人隱私等問題，不僅可能影響證人陳述，變成輿論審判，進而影響整個審判的公平性。

    司法及法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱指出，群眾透過直播看法官的判決與雙方辯護，若不滿意就衝進法庭，這直接影響司法的獨立性，恐變公審；民眾黨的民主價值非常膚淺。

    黃國昌稱，去年八月卅日，賴清德政府所率領的檢調，搜索柯主席與民眾黨中央黨部，嗣後透過黨檢媒抹黑、抹紅、抹黃柯文哲；民眾黨未來將在立法院持續與國民黨合作，推動法庭直播制度、增訂刑法「妨害司法公正罪」，力拚本會期三讀。

    朱立倫附和，司法是社會公平正義的代表，絕對不是執政者、掌權者用來砍殺異己、用來消滅在野黨的工具。過去國民黨與民眾黨在立法院合作，完成了「吹哨者保護法」的立法，未來要繼續共同推動「法庭直播」，共同捍衛司法正義。

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